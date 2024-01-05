2024 Ocak ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. Peki, Ocak ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman?
Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklama ile Aile Destek Yardımı 8 Aralık 2023 tarihinde hesaplara yatırılmaya başlamıştı.
Ocak ayı aile destek yardımının yatırılacağı tarihe yönelik bir açıklama bulunmuyor. 2024 Ocak aile destek ödeme tarihi açıklandığı zaman, haberlerimizde yer vereceğiz.
Aile Destek Ödemesine zam geldi mi 2024?
Memur ve emekli zammı ile birlikte gözler aile destek yardımına çevrildi. Ancak 2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Aile Destek Ödemesi ne kadar 2024?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
Aile Destek Ödemeleri nasıl sorgulanır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.