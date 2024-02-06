|
Özgün

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Aile Destek Programı ödeme tarihi

Aile Destek Programı ödemeleri her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilgililerin hesaplarına yatırılıyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte aile destek ödemelerinin yatırılacağı tarih merak ediliyor. Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan gelen açıklamaları ışığında 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları aylık olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

09:13 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 08:52 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Aile Destek Ödemesi
Aile Destek Ödemesi

2024 Şubat ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. Peki, Şubat ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman?

Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek ödemeleri genellikle her ayın 15'inde başlamaktadır. Ancak Şubat ayı ödemeleri ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmemiştir. Yeni gelişmeler ve resmi açıklamalar doğrultusunda konuyla ilgili haberlere yer verileceği belirtiliyor..

Aile Destek Ödemesine zam geldi mi 2024?

Memur ve emekli zammı ile birlikte gözler aile destek yardımına çevrildi. Ancak 2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Ödemesi ne kadar 2024?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile Destek Ödemeleri nasıl sorgulanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.


#aile destek ödemesi
#aile destek paketi
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tarihi seviyelere sürüyor: Dolar ve euroda günün rakamları