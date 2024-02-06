TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaşlar değişti. Memur maaşlarını etkilediği gibi birçok sosyal yardım ve ödenekte de değişikliklere yol açtı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ve evde bakım yardımı gibi alanlarda da yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Sosyal yardım ödemesi alanlar maaşlarının alacağı son durumu merak ediyor. Peki hangi ödemeye ne kadar zam geldi? Kim ne kadar sosyal yardım ödemesi alacak?