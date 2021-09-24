Altay- Beşiktaş maçı kaç kaç? Altay- BJK canlı skor

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Beşiktaş- Altay maçı sona erdi. İşte maçın skoru ve dakika dakika ayrıntılar...

ALTAY- BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Altay- Beşiktaş: 2-1

90'

+6

Serbest vuruş! Altay rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

90'

+4

Altay kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Beşiktas.

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90'

+3

Rıdvan Yılmaz çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

90'

+2

Altay kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Beşiktas.

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90'

+2

4.Hakem 5 dakikalık eklenen süreyi gösteren tabelayı kaldırıyor. Izmir şehrinde en az 5 dakika uzatma oynanacak.

90'

+1

Ofsayt! Firat Aydinus Beşiktas aleyhine ofsayt kararı veriyor.

90'

Aut atışını kullanacak takımAltay.

90'

Beşiktas takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Salih Uçan.

88'

Asist Leandro Kappel.

88'

2:1

Gol! Altay rakibi karşısında golü Daouda Karamoko Bamba ile buldu.

87'

Firat Aydinus autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

86'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Altay atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

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85'

Beşiktas takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Kenan Karaman.

82'

Maçın hakemi Firat Aydinus, Beşiktas takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

81'

Beşiktas Altay yarı sahasında faul kazanıyor.

80'

Hakem Firat Aydinus Beşiktas hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

79'

İzmir Atatürk Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Salih Uçan, şimdi tekrar sahada.

79'

Beşiktas takımında sakatlık geçiren oyuncu Salih Uçan.

78'

Beşiktas takımında Kenan Karaman kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

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76'

Beşiktas rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

76'

Beşiktas takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Umut Meras, çıkan oyuncu Töre,Gökhan.

76'

Can Bozdogan sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Oğuzhan Özyakup.

75'

İzmir Atatürk Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. Oğuzhan Özyakup geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

73'

Firat Aydinus taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Altay.

72'

Altay takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Murat Akça tekrar sahada.

72'

Altay oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Cesar Pinares, çıkan oyuncu Serge Arnaud Aka.

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71'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Erhan Çelenk, oyuna giren oyuncu Marco Paixao.

70'

Altay takımında Murat Akça sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

67'

Beşiktas takımı Souza ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

67'

Firat Aydinus Beşiktas için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Altay yarı sahasına yerleşmiş durumda.

66'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

65'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

64'

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Beşiktas kendi yarı sahasında taç kullanacak.

64'

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Top auta çıkıyor. Altay oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

63'

İzmir Atatürk Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

62'

Altay takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Erhan Çelenk.

62'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Altay.

61'

Taç Beşiktas takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

61'

Beşiktas kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

60'

Aut atışını kullanacak takımBeşiktas.

60'

İzmir Atatürk Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Leandro Kappel ancak isabet yok.

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59'

Frikik! İzmir Atatürk Stadyumu Stadı'nda hakemin düdüğü tehlikeli bölgeden kullanılacak frikik için çalıyor. Ev sahibi takım için önemli bir gol şansı.

59'

Rakip yarı sahada gol arayan Altay şimdi taç atışı kullanacak.

57'

Gol pasını veren isim Daouda Karamoko Bamba.

57'

1:1

Gol! Leandro Kappel durumu 1-1 yapan golü kaydetti!

55'

Kenan Karaman çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. İzmir Atatürk Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

54'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

53'

Altay oyuncusu Cebrail Karayel şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

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52'

İzmir Atatürk Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Altay.

52'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Beşiktas takımında Oğuzhan Özyakup.

51'

Frikik! Hakem Firat Aydinus Deplasman Takımı atağında serbest vuruşa karar veriyor. Beşiktas tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.

50'

Beşiktas rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışı kullanacak.

50'

Firat Aydinus taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Altay.

47'

0:1

Gol! 0-1 . Güven Yalçın takımını öne geçiren golü atıyor.

46'

Oyuncu değişikliği! Altay takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Ibrahim Öztürk , çıkan oyuncu Mohammad Naderi.

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Firat Aydinus, İzmir Atatürk Stadyumu stadyumundaki maçın ikinci yarısını başlattı.

Maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45'

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+2

Rakip yarı sahada gol arayan Beşiktas şimdi taç atışı kullanacak.

45'

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+2

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

45'

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+2

Güven Yalçın isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Izmir şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

45'

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+1

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

45'

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+1

Altay takımında tedavisi tamamlanan Mohammad Naderi tekrar sahada.

45'

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1. Devre sonuna eklenen süre 3 dakika.

45'

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Altay kendi yarı sahasında taç kullanacak.

45'

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Beşiktas kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Altay.

43'

Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Mohammad Naderi sakatlık geçiren isim.

43'

Altay kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

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42'

Kenan Karaman kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

41'

Ev sahibi takım atağı ofsayt ile kesiliyor.

41'

İzmir Atatürk Stadyumu Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Beşiktas.

40'

Hakem Firat Aydinus düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Beşiktas kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

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40'

İzmir Atatürk Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Altay.

40'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Oğuzhan Özyakup.

38'

Frikik! İzmir Atatürk Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Altay.

36'

Beşiktas kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

36'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

35'

Firat Aydinus taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Beşiktas.

35'

Taç Beşiktas takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

33'

Altay kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

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33'

Deplasman Takımı Altay ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Beşiktas.

32'

Oyuncu değişikliği! Sergen Yalcin oyuncu değişikliğine gidiyor. İzmir Atatürk Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Güven Yalçın, çıkan oyuncu Miralem Pjanic.

30'

Miralem Pjanic yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

30'

Aut atışını kullanacak takımBeşiktas.

30'

Altay takımı golü bulabilirdi ama Daouda Karamoko Bamba çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

29'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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28'

Firat Aydinus Beşiktas yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Altay atışı kullanacak taraf.

25'

Firat Aydinus Beşiktas lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

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25'

Maçın hakemi Firat Aydinus, Altay takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

24'

Serbest vuruş! Altay Beşiktas kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

23'

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Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

23'

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Taç. Kullanacak takım Beşiktas. Altay yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

22'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Beşiktas atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

22'

Top auta çıkıyor. Beşiktas oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

22'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Altay takımında şutu çeken oyuncu Daouda Karamoko Bamba.

21'

Hakem Firat Aydinus düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Altay kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

20'

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İzmir Atatürk Stadyumu stadında, Miralem Pjanic sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

19'

Miralem Pjanic şut! Top Altay defansından dönüyor.

19'

Deplasman Takımı Altay ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Beşiktas.

18'

Firat Aydinus taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Beşiktas.

18'

Firat Aydinus autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

18'

Zeki Yıldırım şutunu çekiyor ancak isabet yok.

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18'

Altay hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Leandro Kappel. Top savunmadan dönüyor.

18'

Altay rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

17'

Korner kazanan takım Beşiktas. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Miralem Pjanic.

16'

Taç Altay takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

15'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

14'

İzmir Atatürk Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Leandro Kappel. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

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13'

Altay kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

12'

Ofsayt! İzmir Atatürk Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Altay takımı oldu.

12'

Daouda Karamoko Bamba, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Izmir şehrinde skor değişmedi.

11'

İzmir Atatürk Stadyumu stadında, Beşiktas takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

10'

Beşiktas için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Souza.

10'

Firat Aydinus Beşiktas lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

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10'

Serbest vuruş! Firat Aydinus Beşiktas yarı alanında hücumda olan Altay lehine faul çalıyor.

9'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Beşiktas atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

8'

Beşiktas kendi yarı sahasında taç kullanacak.

8'

Altay rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

7'

Firat Aydinus Beşiktas yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Altay atışı kullanacak taraf.

6'

Taç. Kullanacak takım Altay. Beşiktas yarı sahasında gol için yüklenen Ev sahibi takım taç atışını kullanacak.

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6'

Cebrail Karayel kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Beşiktas savunmasınca engelleniyor.

6'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Altay.

5'

İzmir Atatürk Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

1'

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Firat Aydinus Altay için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Beşiktas yarı sahasına yerleşmiş durumda.

Mustafa Denizli sahaya süreceği kadroyu açıkladı.

1'

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Firat Aydinus ilk düdüğü çalıyor ve İzmir Atatürk Stadyumu Stadı'ndaki mücadeleyi başlatıyor.

Murat Akça 2 sarı kartla Altay takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. Beşiktas takımından Welinton 2 sarı kart gördü.

Daouda Karamoko Bamba 3 golle Altay takımının en golcü futbolcusu. Michy Batshuayi ise Beşiktas adına 3 gol kaydetti.

Altay, Beşiktas ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.