Amme, Kur'an-ı Kerim'in 78. suresidir. 40 ayetten oluşur ve Mekke'de indirilmiştir. Surenin adı, ilk ayetinde geçen "Amme yetesâelûn" kelimesinden gelmektedir. Bu kelimenin anlamı, "Onlar neyi soruyorlar?" olarak yorumlanmıştır.

Nebe Suresi konusu nedir? Amme’de ne anlatılır?

Amme yani Nebe suresi, Kur'an-ı Kerim'in önemli surelerinden biridir. Bu sure, ölüm ötesi hayatın varlığını ispat etmek ve insanların dünyada yaptıklarının karşılığını nasıl göreceklerine dair önemli bilgiler vermek amacıyla indirilmiştir.

Surenin ilk ayetlerinde, insanların kıyamet günü nasıl diriltileceği ve hesap vereceği anlatılmaktadır. Ardından, insanların dünyada yaptıklarının karşılığını nasıl göreceklerine dair açıklamalar yapılmaktadır. Surenin sonunda ise, Allah'a iman edenlerin ve ahiret gününe inananların kurtulacağı müjdesi verilmektedir.

Amme tefsirinde öne çıkan bazı hususlar şunlardır :

Sure, ölüm ötesi hayatın varlığını ispat etmek için birçok ayetle doludur. Bu ayetler, insanların dünyada yaptıklarının karşılığını nasıl göreceklerine dair de önemli bilgiler vermektedir.

Sure, insanların dünyada yaptıklarının karşılığını nasıl göreceklerine dair farklı senaryolara yer vermektedir. Bu senaryolarda, insanların dünyada yaptıkları iyilik ve kötülüklerin, kıyamet günü nasıl karşılarına çıkacağı anlatılmaktadır.

Sure, Allah'a iman edenlerin ve ahiret gününe inananların kurtulacağı müjdesi vermektedir. Bu müjde, insanların dünya hayatında yaptıklarının karşılığını alacağına dair önemli bir mesaj içermektedir.







