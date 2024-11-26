Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Nebe Suresi okumanın faziletleri nedir? Amme (Nebe) Suresi faziletleri

Nebe Suresi okumanın faziletleri nedir? Amme (Nebe) Suresi faziletleri

13:2326/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Nebe Suresi
Nebe Suresi

Nebe Suresi (Amme), okumanın birçok fazileti bulunur. Nebe Suresi Mekke döneminde inmiştir ve 40 ayettir. Sure, adını ikinci ayette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Surede, ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir. Nebe Suresi (Amme) ne için okunur, neye iyi gelir? Nebe Suresi okumanın faziletini haberimizde bulabilirsiniz.

Nebe Suresi (Amme), Mekke döneminde inmiştir ve 40 ayettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.

Amme (Nebe) Suresi Faziletleri

Amme Suresi kıymetli surelerden bir tanesidir ve tüm sureler çok kıymetlidir. Kırk ayet olan bu surede; Allah’ın insanlara vermiş olduğu nimetlere, kıyamet gününde meydana gelecek olan olaylara, Cehennemlik olan kimselere, Cehennemin şiddetine, Cehennem ehlinin pişmanlıklarına, Cennetteki bazı nimetlere yer verilmiştir. Ramazan ayında okunduğu takdirde kat be kat artan Nebe Suresinin faziletleri şunlardır:

Nebe Suresini okuyan bir kişiye Allah kıyamet gününde soğuk bir içecek ikram eder.

İkindi namazlarının ardından Amme Suresini okuyan kişinin, Yüce Allah kıyamet günündeki azabını hafifletir.

Kim Nebe Suresini devamlı surette ikindi namazının ardından okursa, Allah o kişinin rızkını arttırır, ahiretteki yerini dünyada görmeden ölmez.

Amme Suresini gün doğarken okuyan kişi tüm afetlerden korunur.

Resulallah (sav); “Amme Suresini öğrenin ve öğretin. Amme Suresini okuyan kişiye Allah kıyamet gününde Kevser şarabından içirir” buyurmuştur.

Amme Suresi bir şeyin üzerine okunur ise o şey Allah’ın izni ile kaybolmaz, çalınmaz.

Nebe Suresini okuyan kimse imansız şekilde ölmekten emin olur. Yüce Allah o kişinin rızkını genişletir ve bolca mükafatlar verir. O kişi ölmeden önce Cennet’teki yerini görür.


#Nebe Suresi
#Amme
#nebe suresi faziletleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mülk suresi (Tebareke) nerede inmiştir? Mülk Suresi Nüzulü