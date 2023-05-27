Ankara Elmadağ seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Elmadağ cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Elmadağ seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Elmadağ seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Elmadağ Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Elmadağ Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Elmadağ, merkezi Türkiye'de yer alan Ankara ilinin batısında bulunur. Ankara'ya 28 kilometre uzaklıktaki ilçe, tarihi ve doğal güzellikleri ile ziyaretçileri kendine çekiyor.

Elmadağ ilçesi tarihi açıdan oldukça zengindir. Hititler, Frigyalılar, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle ilçede birçok tarihi eser ve kalıntı bulunmaktadır. Bunlar arasında Gordion Antik Kenti, Midas Anıtı, Gümüşkaya Höyüğü, Çamlıdere Kaleleri ve Sarıyar Barajı Tarihi köprüsü yer almaktadır.

Elmadağ ilçesi, doğal güzellikleri ile de dikkat çeker. İlçe, Orta Anadolu bölgesinin karakteristik özelliklerini taşıyan bir dağlık arazi üzerine kuruludur. Bu nedenle, Elmadağ doğal bir turizm merkezi olarak öne çıkar. İlçenin önemli doğal güzellikleri arasında ise Karagöl, Elmadağ Mesire Alanı ve Kızılcahamam'da yer alan termal kaynaklar yer almaktadır.

Elmadağ ilçesi, Ankara'nın batısında yer alır ve 778 kilometrekarelik bir alana sahiptir. İlçenin rakımı 1210 metredir. Çevresinde Pursaklar, Ayaş, Güdül, Nallıhan, Çubuk ve Kalecik ilçeleri yer alır. İlçenin nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 24.155'tir.

Elmadağ ilçesi, tarım ve hayvancılık açısından oldukça önemlidir. İlçenin toprakları, özellikle buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği gibi ürünlerin yetişmesi için oldukça uygun bir ortam sağlar. Ayrıca, ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yaygın olarak yapılmaktadır.



