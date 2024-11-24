, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre, 24 Kasım 2024 Pazar günü Ankara hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı -1° C, nem oranı % 74, rüzgar 19km/s ve Güneşli olması bekleniyor. Ankara yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı -5° C, Bulutlu olması bekleniyor.

, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre, 24 Kasım 2024 Pazar günü Ankara hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı -1° C, nem oranı % 74, rüzgar 19km/s ve Güneşli olması bekleniyor. Ankara yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı -5° C, Bulutlu olması bekleniyor.

5 milyonu aşkın nüfusu ile Türkiye’nin başkenti ve 2. Büyük şehri olan Ankara, 20’den fazla üniversiteye ev sahipliği yapması bakımından bir öğrenci şehri niteliğindedir. 25 ilçeden oluşan Ankara İli, sanayi bölgelerinin, üst düzey bürokrasinin, uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ve yıl boyu devam eden sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle zengin ve canlı bir şehir hayatı fırsatı sunmaktadır.

Orta Anadolu’nun kuzeybatısında, Kızılırmak ve Sakarya Nehirlerinin arasında konumlanmış olan Ankara, 25,437 km² yüzölçümü ile Türkiye’nin yüzölçüm açısından üçüncü ilidir. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 850 m olan Ankara’da genel olarak karasal iklim hakimdir. Dolayısıyla, kış ayları soğuk ve kar yağışlı, yaz ayları serin geceleri ile birlikte kurak ve sıcak geçmektedir. En fazla yağış bahar ve son bahar aylarında düşmekte olup mevsimlere göre yıllık ortalama sıcaklıklar, Ocak ayında 0 °C; Nisan ayında 17 °C; Temmuz ayında 25 °C ve Ekim ayında 20 °C olmaktadır.