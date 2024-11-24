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Ankara hava durumu: Başkentte kar yağışı devam edecek mi?

Ankara hava durumu: Başkentte kar yağışı devam edecek mi?

09:4124/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
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Ankara hava durumu
Ankara hava durumu

Ankara'yı etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Peki Ankara’da bugün kar yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu tahminleri.

, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre, 24 Kasım 2024 Pazar günü Ankara hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı -1° C, nem oranı % 74, rüzgar 19km/s ve Güneşli olması bekleniyor. Ankara yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı -5° C, Bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 5 günlük hava durumu

24 Kasım 2024 Pazar günü kar yağışlı, sıcaklık 0, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 2, 26 Kasım 2024 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 2, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü az bulutlu, sıcaklık 4, 28 Kasım 2024 Perşembe günü az bulutlu, sıcaklık 6.

Ankara hakkında bilgiler

5 milyonu aşkın nüfusu ile Türkiye’nin başkenti ve 2. Büyük şehri olan Ankara, 20’den fazla üniversiteye ev sahipliği yapması bakımından bir öğrenci şehri niteliğindedir. 25 ilçeden oluşan Ankara İli, sanayi bölgelerinin, üst düzey bürokrasinin, uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ve yıl boyu devam eden sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle zengin ve canlı bir şehir hayatı fırsatı sunmaktadır.

Ankara'nın coğrafi özellikleri ve iklim şartları

Orta Anadolu’nun kuzeybatısında, Kızılırmak ve Sakarya Nehirlerinin arasında konumlanmış olan Ankara, 25,437 km² yüzölçümü ile Türkiye’nin yüzölçüm açısından üçüncü ilidir. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 850 m olan Ankara’da genel olarak karasal iklim hakimdir. Dolayısıyla, kış ayları soğuk ve kar yağışlı, yaz ayları serin geceleri ile birlikte kurak ve sıcak geçmektedir. En fazla yağış bahar ve son bahar aylarında düşmekte olup mevsimlere göre yıllık ortalama sıcaklıklar, Ocak ayında 0 °C; Nisan ayında 17 °C; Temmuz ayında 25 °C ve Ekim ayında 20 °C olmaktadır.

#Ankara Hava Durumu
#Meteroloji
#Ankara kar yağışı

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