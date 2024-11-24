Ankara'da kar yağışı şehri beyaza boyadı

Ankara'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürüdü.
Ankara'yı etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
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