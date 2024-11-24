Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara'da kar yağışı şehri beyaza boyadı

Ankara'da kar yağışı şehri beyaza boyadı

09:1524/11/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurdun farklı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Başkent Ankara’da ise kar, şehrin dört bir yanında her yeri beyaz bir örtüyle kapladı.

Ankara'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürüdü.


Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresi,
Kuğulu Park
da beyaz bir örtü ile kaplandı. Anıtkabir'in çevresinin karlarla kaplanması görüntülendi.


Ankara'yı etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Kent merkezi beyaza boyandı


Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışı etkisini sürdürüyor.





#Ankara
#kar yağışı
#Kuğulu Park

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yetim Vakfı'ndan Türkiye'de bir ilk: Sosyal Yetimlik Sempozyumu