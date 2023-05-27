Ankara Haymana seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Haymana cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Haymana seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Haymana seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Haymana Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Haymana Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Haymana, Başkent'in güneyinde yer almaktadır. Tarihi ve doğal güzellikleri, termal kaynakları ve yöresel yemekleri ile önemli bir turizm merkezidir. Haymana ilçesi, Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Haymana ilçesinin tarihi, Hitit dönemine kadar uzanmaktadır. Hititler'den sonra bölge sırasıyla Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar ve Romalılar tarafından yönetilmiştir. 1071 yılında Türklerin Anadolu'ya girmesiyle beraber bölge Türk hakimiyetine girmiştir. Selçuklular döneminde önemli bir merkez haline gelen Haymana, Osmanlı döneminde de önemini korumuştur.

Haymana ilçesi, Ankara'nın güneyinde yer almaktadır. İlçenin doğusunda Kırıkkale, batısında Nallıhan, kuzeyinde Polatlı, güneyinde ise Çankırı yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.898 kilometrekaredir.

Haymana'nın ilçeleri arasında Haymana merkez, Ayvalı, Çayırlı, Gökçedere, Gökdere, Hacılar, Hüyük, Karakaya, Sarıyar, Savaştepe, Taşlıca ve Yukarı Taşlıca yer almaktadır.

2021 yılı TÜİK verilerine göre, Haymana'nın nüfusu 48.641'dir. İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörlere dayalıdır. Haymana, ülkemizin önemli termal turizm merkezlerinden biridir. İlçede, Sıcak Çermik, Soğuk Çermik, Kızılcahamam Kaplıcaları ve Kırıkkale Kaplıcaları gibi termal turizm merkezleri yer almaktadır.



