Ankara Kahramankazan seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Kahramankazan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Kahramankazan seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Kahramankazan seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Kahramankazan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Kahramankazan Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en genç ilçelerinden biri olan Kahramankazan, başkentin batısında yer alır. Tarihi Hititlere kadar uzanan ilçe, günümüzde Ankara'nın en hızlı gelişen ilçelerinden biri olarak bilinir.

Tarihçe:

Kahramankazan'ın tarihi M.Ö. 2000'lere kadar gitmektedir. İlk yerleşim yerlerinden biri Hititliler'dir. Daha sonra Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar bölgeye hakim olmuşlardır. İslam dönemi ise 1071 Malazgirt zaferiyle başlar. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de önemini koruyan ilçe, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Ankara'nın bir ilçesi olmuştur.

Coğrafya:

Kahramankazan, Ankara il merkezine 24 km uzaklıktadır. Batısında Ankara'nın Beypazarı ilçesi, doğusunda Akyurt ilçesi, kuzeyinde Çubuk ilçesi, güneyinde ise Ankara-Sincan karayolu yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 738 km²'dir.

İlçelere Ayrılması:

Kahramankazan ilçesi, 18 mahalle ve 33 köyden oluşmaktadır. Merkez mahalleleri Bahçecik, Cumhuriyet, Hacılar, Kavaklıdere, Taşpınar ve Yeşilova'dır.

Nüfus:

TÜİK verilerine göre 2021 yılında Kahramankazan ilçesinin nüfusu 54.966'dır. İlçe, son yıllarda hızlı bir nüfus artışı yaşamaktadır. Özellikle Ankara'nın diğer ilçelerindeki nüfus yoğunluğunun artması, Kahramankazan'a olan talebi de artırmıştır.



