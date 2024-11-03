Günlük hava durumu tahminleri ile Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi bugün ve yarın hava durumunun nasıl olacağı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Kasım Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; ülke genelinde yağış uyarısı verilirken, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği kaydedildi. Peki bugün ve yarın hava nasıl olacak? İşte 3 Kasım 2024 hava durumu raporu.