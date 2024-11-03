Ankara hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ankara için 3 Kasım 2024 Pazar gününün hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Peki Ankara’da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre, Ankara için hava durumu yağışlı. Meteoroloji Ankara için hava durumu bugün parçalı bulutlu olurken, sıcaklık 14°. Ankara’da öğle saatlerinde hava açık, parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 16 dereceye olacak. Ankara hava durumu akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 9 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da 9 derece olacak.
ANKARA BUGÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ
ANKARA BUGÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ
Peki, Ankara'da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini:
- Ankara'da pazar günü hava durumu: Bugün için Ankara hava durumu bulutlu, sıcaklık 16°.
- Ankara'da pazartesi günü hava durumu: Ankara'da Pazartesi günü hava durumu az bulutlu, sıcaklık 11°.
- Ankara'da Salı günü hava durumu: Ankara'da Salı günü hava durumu parçalı bulutlu, sıcaklık 11°.
- Ankara'da Çarşamba günü hava durumu: Ankara'da Çarşamba günü hava durumu az bulutlu, sıcaklık 10°
- Ankara'da Perşembe günü hava durumu: Ankara'da perşembe günü hava durumu açık, sıcaklık 13°.
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