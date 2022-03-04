​Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil edildi mi?

Spor

Erol Bulut maç sonu patladı: Karaktersiz futbolcu

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, isim vermeden bir oyuncuyu eleştirdi ve, "Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir" dedi. Bulut'un bahsettiği futbolcunun kim olduğu da ortaya çıktı.