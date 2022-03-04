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Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil edildi mi?

Ankara'da bugün okullar tatil mi sorusu binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ankara'da yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü Valilikten gelecek olan kar tatil olur mu sorudu akıllara geldi. Peki Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 4 Mart 2022 Cuma Ankara'da okullar kar tatili mi, hangi ilçeler tatil edildi mi? Valilik duyurusu…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada okullar tatil mi? Ankarada okullar tatil edildi mi?
​Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil edildi mi?

Ankara'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu. 4 mart (bugün) hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi mi sorusu çok fazla soruluyor. Peki 4 Mart 2022 Cuma Ankara'da okullar kar tatili mi, hangi ilçeler tatil edildi?

Okulla tatil edildi mi?

Ankara'da bugün 4 Mart'ta okulların tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Valilik tarafından resmi bir açıklama yapıldığı takdir de haberimizde olacak.

Meteoroloji'de hava durumu uyarısı

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege (Manisa dışında), Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadulu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
  • Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
  • Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
  • Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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