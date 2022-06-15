Özgün Gram altın ne kadar? 15 Haziran altın fiyatları (CANLI)
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Gram altın ne kadar? 15 Haziran altın fiyatları (CANLI)

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 15 Haziran Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. ABD enflasyon oranının 41 yılın zirvesinde gerçekleşmesinin ardından gözler FED faiz kararına çevrildi. FED faiz kararını bekleyen piyasalarda dalgalanma sürerken güncel altın fiyatları bin lira bandının üzerinde işlem görüyor. Peki, gram altın ne kadar? İşte 15 Haziran güncel altın fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ANLIK ALTIN FİYATLARI: 15 Haziran gram altın, çeyrek altını, cumhuriyet altını, tam altını güncel fiyatları
Altın fiyatları

Altın bilezik fiyatları, 15 Haziran Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? (15 HAZİRAN)

Gram altın fiyatları 15 Haziran Çarşamba günü saat 08:15’te kaydedilen güncel verilere göre 1.009,44 lira alış ve 1.016,00 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

15 HAZİRAN ANLIK ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1815 dolar seviyesnde işlem görüyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 1653 lira,

Yarım altın 3307 lira,

Cumhuriyet altını 6594 lira.

15 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

15 Haziran günü haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 929,30 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 15 Haziran 2022 itibariyle 917,19 9 TL alış ve 924,2 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 733,07 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 735,84 TL alış ve 735,98 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 663,57 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,16 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 554,20 TL alış ve 664,65 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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