Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları, güz dönemi ara sınavı, güz dönemi dönem sonu sınavı, bahar dönemi ara sınavı, bahar dönemi dönem sonu sınavı ve yaz okulu sınavı olmak üzere farklı zamanlarda yapılmaktadır. Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takvimine göre AÖF 2024-2025 bahar dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman? Sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak? İşte detaylar.