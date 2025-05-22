Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde uygulanacak. Sınava girecek adaylar için sınav giriş yerleri açıklandı. Peki AÖF final sınavı saat kaçta, soru sayısı kaç?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları, güz dönemi ara sınavı, güz dönemi dönem sonu sınavı, bahar dönemi ara sınavı, bahar dönemi dönem sonu sınavı ve yaz okulu sınavı olmak üzere farklı zamanlarda yapılmaktadır. Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takvimine göre AÖF 2024-2025 bahar dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman? Sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak? İşte detaylar.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde uygulanacak. Sınava girecek adaylar için sınav giriş yerleri yayımlandı.
AÖF FİNAL SINAVLARI SAAT KAÇTA?
AÖF final sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.
AÖF FİNAL SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
AÖF final sınavında her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terk edemez. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.
AÖF YAZ OKULU BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
AÖF yaz okulu başlama tarihi: 30 Haziran 2025 / Bitiş tarihi: 16 Ağustos 2025
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos’ta yapılacak.