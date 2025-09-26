AÖL KAYIT TAKVİMİ 2025: AÖL kayıtları bitti mi, ne zamana kadar yapılır, ücreti ne kadar?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt dönemi başladı. MEB’in yayımladığı kılavuzla birlikte kayıt sürecine dair tüm detaylar netleşirken, öğrenciler ve veliler “AÖL yeni kayıt nasıl yapılır, kayıt yenileme ücreti ne kadar, son başvuru tarihi nedir?” sorularına odaklandı.

AÖL KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

3 Eylül'de başlayan Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün (26 Eylül 2025 tarihi) mesai bitimine kadar yapılabilecek.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 23.59'a kadar yatırabilecektir.

Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.

Ders Seçimi İşlemleri