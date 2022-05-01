Arefe günü oruç tutmanın sevabı, faziletleri nedir?

On bir ayın sultanı olan Ramazan’ın son günü olan arefe gününde Müslümanlar arefe günü oruç tutmanın faziletlerini araştırıyor. Peki Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.

ARİFE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

Arife günü, sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

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Arife günü oruç tutulmalıdır.

Her gün olduğu gibi arife gününde de dine uygun davranılmalı, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arife günü birçok kez tövbe ve istiğfar edilmelidir.

Arife günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması önerilir.