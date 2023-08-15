İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağı ifade edildi. Yakup Çınar'ın haberine göre; Aston Villa, Galatasaray'la Nicolo Zaniolo için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

Aston Villa, Nicolo Zaniolo transferi için Galatasaray'a ne kadar ödeyecek?

İngiliz ekibi bu transfer için Galatasaray'a 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 27 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonuyla toplamda 32 milyon Euro ödeyecek. Devre arası Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer edilen Zaniolo için sonraki satışın karından %20 pay ödenecek. Galatasaray, Roma'ya 2.4 milyon Euro ödeyecek.

Türkiye'den en fazla bonservise satılan oyuncu kim?

Cenk Tosun'un 22 milyon Euro'ya İngiltere'ye yaptığı transfer rekoru kırıldı. Türkiye'den en fazla bonservise satılan oyuncu 27 milyon Euro ile Nicolo Zaniolo oldu.

Nicolo Zaniolo kimdir?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde Massa, İtalya’d doğdu. Orta saha veya kanat mevkisinde oynayan İtalyan millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Nicolo Zaniolo kulüp kariyeri

Massa, Toskana'da doğan Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. 2016 ara transfer döneminin son gününde Fiorentina tarafından serbest bırakılan futbolcu, daha sonra Virtus Entella'ya katıldı. Entella Primavera ekibinde birkaç ay oynadıktan sonra Zaniolo, Serie B'deki ilk profesyonel maçına 11 Mart 2017 tarihinde 3-2 yendikleri Benevento karşısında çıkarken 17 yaşındaydı. 2016-17 sezonunda takımı adına toplam yedi maça çıktı.

5 Temmuz 2017 tarihinde Inter, 1,8 milyon € bonservis ve 1,7 milyon € bonuslar karşılığında Zaniolo ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. 2017-18 sezonunda ligini şampiyon bitiren genç takımda yer aldı ve 13 gol atarak Campionato Nazionale Primavera'nın en golcüsü oldu. Zaniolo, Inter'deki ilk maçına 9 Temmuz 2017 tarihinde bir hazırlık maçında çıktı. Ancak Inter'in as takımı formasıyla hiçbir resmî maça çıkmadı.

İstanbul'a gelen Nicolò Zaniolo'yu Galatasaray, Türkiye'de yaşanan deprem sebebiyle sessiz bir şekilde 8 Şubat 2023 günü TFF'ye bildirdi. Oyuncu için Roma kulübüne 15 milyon € ödeme yapıldı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Nicolo Zaniolo oyun tarzı nasıl?

Oyun tarzı1,90 m (6 ft 3 in) boyundaki Zaniolo, aynı zamanda iyi bir top sürücü olan uzun, güçlü ve hızlı bir futbolcudur. Yaratıcılığı, tekniği, çalışma hızı, enerjisi ve fizikselliği nedeniyle çok yönlüdür. Ofansif orta saha veya "trequartista" oynamış olan futbolcu, merkez orta saha, "mezzala", iki yönlü orta saha ve hatta defansif oyun kurucu olarak görev yapabilmektedir.