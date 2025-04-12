AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ: AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2025 AUZEF sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 bahar dönemi ara sınavları, 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak üç oturumda düzenlenecek. Her ders için 30 dakikalık süre tanınacak.
AUZEF Vize Sınavları Ne Zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar yarıyılı ara sınavları, 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek.
13 Nisan Pazar günü yapılacak sınav oturumunun saati, ALES ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle güncellendi. Sınav saatinin 15.00'e alındığı belirtildi.
Sınav Giriş Belgeleri Yayınlandı mı?
Sınav salonu, saat ve diğer bilgileri içeren AUZEF sınav giriş belgeleri, 5 Nisan Cumartesi günü AUZEF resmi sitesi üzerinden ilan edildi.
Öğrenciler, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak belgeye erişebilecekler.