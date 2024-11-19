Aydın'da yarın akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek.

Aydın'da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre yarın Aydın'ın kıyı kesimlerinden başlayacak olan sağanak yağışlı havanın il genelinde etkili olması bekleniyor. Aydın'da havanın yarın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma sağanak yağışaydın

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aydınlı, Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklık değerlerinin ise 19-21 derece civarında olması bekleniyor.

Aydın hava durumu

Aydın hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahminlerine göre, Aydın saatlik, bugünkü, yarınki ve 5 günlük hava durumu bilgilerine Yeni Şafak hava durumu sayfasından öğrenebilirsiniz.

Aydın 5 günlük hava durumu



