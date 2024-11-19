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Aydın'da yağış bekleniyor! Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek

Aydın'da yağış bekleniyor! Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek

13:3819/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Aydın hava durumu
Aydın hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Aydın'a yarın sağanak yağış geliyor. Hava sıcaklıklarının ise 19-21 derece arasında olacağı öngörülüyor. Yağışlar ne kadar sürecek? İşte 19 Kasım 2024 Aydın hava durumu raporu...

Aydın'da yarın akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek.

Aydın'da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre yarın Aydın'ın kıyı kesimlerinden başlayacak olan sağanak yağışlı havanın il genelinde etkili olması bekleniyor. Aydın'da havanın yarın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma sağanak yağışaydın

aydın

aydınlı, Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklık değerlerinin ise 19-21 derece civarında olması bekleniyor.

Aydın hava durumu

Aydın hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahminlerine göre, Aydın saatlik, bugünkü, yarınki ve 5 günlük hava durumu bilgilerine Yeni Şafak hava durumu sayfasından öğrenebilirsiniz.

Aydın 5 günlük hava durumu


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#meteoroloji

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