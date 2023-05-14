Aydın seçim sonuçları
Aydın seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu seçim yayın yasağını kaldırır kaldırmaz Aydın seçim sonuçları anlık olarak Yenişafak.com seçim sayfasından canlı ve son dakika verilerine ulaşabilirsiniz.
2023 Aydın Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Aydın cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.
AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Mustafa Savaş
2- Seda Sarıbaş
3- Ömer Özmen
4- Mustafa Abak
5- Mehmet Umut Tuncer
6- Duygu Göğde
7- Murat Gün
8- Mehmet Arkun
CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Bülent Tezcan
2. HüseyinYıldız
3. Süleyman Bülbül
4. Evrim Karakoz
5. Nilüfer Ünüvar
6. Gamze Yolcu Metin
7. Ziya Yılmaz
8. Nebahat Oskay Ürün
İYİ PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Ömer Karakaş
2- Ahmet Ertürk
3- Tuğça Canpolat Yılmaz
4- Erhan Algan
5- Semra Yücel
6- Fevzi Köse
7- Cemal Sarı
8- Pınar Öncer
MHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 DENİZ DEPBOYLU
2 BURAK PEHLİVAN
3 YUSUF KEREMİT
4 BURHAN UÇAŞ
5 ETEM YEŞİLYURT
6 ÇETİN DURMAZ
7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU
8 CENGİZ ATASEVEN
MEMLEKET PARTİSİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Cavit Yenipazarlı
2-Sibel Işık
3-Caner Ünlü
4-Ahmet Güleryüz
5-Pembe Koç
6-Tolga İnci
7-Seyhan Ateş
8-Sinan Yağız
2018 Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Aydın milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
2018 Aydın'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- CHP % 33,9
- AK Parti % 32,5
- İYİ Parti % 14,8
- HDP % 9,4
- MHP % 8,1
2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Aydın yerel seçim sonuçları
CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Özlem Çerçioğlu oyların % 53,94’ünü alırken, AK Parti adayı Mustafa Savaş ise oyların % 43,74’ünü aldı.
Aydın kaç milletvekili çıkarıyor?
Daha önce 7 milletvekili çıkarabilen Aydın bu seçimle beraber 8 milletvekili çıkaracaktır.
Aydın ilçeleri hangileri?
Aydın ili, Merkez (Aydın), Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar ilçelerinden meydana gelmiştir.