Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. Aydın

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dahilinde açıklanıyor. Aydın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer almakta. 2018'de yapılan seçimde 8 milletvekili çıkarabilen Aydın ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili ise İYİ Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,90 oranında gerçekleşmişti. Peki Aydın seçim sonuçları 2023 ile hangi aday, hangi parti kazandı? İşte Aydın ittifak seçim sonuçları

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