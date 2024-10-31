B harfi ile başlayan hayvan isimleri

Z harfi ile başlayan hayvan isimleri merak edenler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Z harfi ile başlayan hayvanlar arasında zebra en bilinen örneklerden biridir. Afrika'nın açık savanalarında yaşayan zebra, siyah-beyaz çizgileri ile dikkat çeken bir memelidir. Ayrıca, zargana isimli bir balık türü de denizlerde yaşayan ve uzun, ince yapısıyla bilinen bir diğer örnektir. Z harfi ile başlayan hayvan isimleri listesi sınırlı olsa da zebra ve zargana gibi hayvanlar öne çıkmaktadır. Peki Z ile başlayan hangi hayvanlar var? İşte Z harfi ile başlayan hayvanlar ve isimleri.