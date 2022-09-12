Balık fiyatları ne kadar? Palamut, hamsi, istavrit kaç lira?

Av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar Karadeniz’e açılıyor. Tekneleriyle Karadeniz’e açılan balıkçılar, kasalar dolusu balıkla dönüyor. Akçakoca limanına sabah saatlerinde yanaşan tekneler, kasalar dolusu balığı limana indirdi. Limana indirilen palamutlar çevre illere gönderiliyor.

BALIK FİYATLARI NE KADAR?

Denizde palamut bolluğu yaşandığını söyleyen balıkçı Ferhat Birinci, "Karasu-Ereğli-Akçakoca arasında bol miktarda balık çıkıyor. Bizim için, ülkemiz için bu bolluğun devamını bekliyoruz. Akçakoca’da 3 palamut 100 liraya satılacak. Daha da düşerse balıkçıya yazık. Balıkçılık çok masraflıdır. O yüzden bu fiyatında altına düşmez artık" dedi.

Palamut almak isteyen bazı vatandaşlar da limana gelerek, balıkçılarla pazarlık yaptı.

“Havaların açması ile birlikte palamut Ordu sularına indi”

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, “Sezonun ilk balıkları olan palamudu Perşembe ilçesi Yason açıklarında tuttuk. İlk birkaç gün umduğumuz gibi olmadı fakat havaların açması ile birlikte palamut Ordu mevkilerine indi. Palamutlar da büyük zaten inşallah iyi bir sezon olacak” dedi.

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“Palamut balığında işaretler iyi yönde”

Çağrı Yurttaş isimli balıkçı, palamudun ilk etapta yüz güldürdüğünü, işaretlerin de iyi yönde olduğunu ifade ederek, “Çok şükür ilk etapta hava olmadı ancak peşinden bakıldığında işaretler iyi yönde, inşallah palamut olacak. Temennimiz bizim ve vatandaşlarımızın açısından bol olması. Çok şükür ilk ağımızı salladık, şimdilik güzel” şeklinde konuştu.