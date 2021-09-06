Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ilk bölümü ne zaman? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu, oyuncuları  , fragmanı

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlattığı dizi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi çok yakında başlayacak. Dizinin ilk fragmanının yayınlanmasının ardından Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisi oyuncuları ve karakterler merak kazandı.

BARBAROS AKDENİZ'İN KILICI OYUNUCULARI VE KARAKTERLER

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler yer alıyor. İşte oyuncuların canlandıracağı karakterler...

Engin Altan Düzyatan – Oruç

Ulaş Tuna Astepe – Hızır

Yetkin Dikinciler – İshak

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Caner Topçu – İlyas

İsmail Filiz

Pelin Akil

Yiğit Özşener

Batuhan Bayar

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

Miraç Sözer

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan ve büyük bir heyecanla beklenen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 16 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

BARBAROS AKDENİZ'İN KILICI DİSİZİNİN KONUSU NEDİR?

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı Deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in hayatı anlatılmaktadır.

Dizinin konusu, Midilli’den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa’nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak. Oruç Reis Hızır Reis’in abisidir. Hızır ile birlikte deniz ticareti yaparken güçlerini birleştirip akdeniz kıyılarına akınlar düzenlemeye karar vermiştir