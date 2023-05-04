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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecekler. Hakem Zorbay Küçük’ün yöneteceği mücadele saat 20.30’da başlayacak. Kupada zorlu rakiplerini eleyerek yarı finale kadar kalan iki takım final yolunda ilk maçta avantajlı skoru elde etmek istiyor. Peki Başakşehir-Ankaragücü maçı hangi kanalda? İşte Başakşehir-Ankaragücü maçı muhtemel kadro.

13:09 . 4/05/2023 الخميس
Yeni Şafak
Başakşehir Ankaragücü maçı

Başakşehir Ankaragücü maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakası 4 Mayıs 2023 Perşembe günü oynanacak. Hakem Zorbay Küçük’ün yöneteceği mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Başakşehir-Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı izleyebilecekler.

Başakşehir-Ankaragücü: Muhtemel 11'ler

Başakşehir:
  1. Muhammed,
  2. Ömer Ali,
  3. Duarte,
  4. Touba,
  5. Lima,
  6. Biglia,
  7. Januzaj,
  8. Aleksic,
  9. Berkay,
  10. Szysz,
  11. Figueiredo
Ankaragücü:
  1. Gökhan,
  2. Malcuit,
  3. Atakan,
  4. Mujakic,
  5. Kitsiou,
  6. Diack,
  7. Taylan,
  8. Hanousek,
  9. Zahid,
  10. Emre,
  11. Sowe

Başakşehir 5 maçta 5 kez galip geldi

İki takım arasında oynanan son 5 maçta Başakşehir 5 kez galip geldi. Bu karşılaşmaların 4 tanesi 2-1 biterken biri de 1-0 sona erdi. Maç öncesi Başakşehir’de Eden Karzev dışında eksik oyuncu yer almazken Ankaragücü’nde ise Hasan Ali Kaldırım, Uros Radakovic ve Enock Kwateng sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.

Ankaragücü-Başakşehir rövanşı maçı ne zaman?

Karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

#Başakşehir
#Ankaragücü
#Ziraat Türkiye Kupası
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