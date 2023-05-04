Başakşehir Ankaragücü maçı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Başakşehir-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakası 4 Mayıs 2023 Perşembe günü oynanacak. Hakem Zorbay Küçük’ün yöneteceği mücadele saat 20.30’da başlayacak.
Başakşehir-Ankaragücü maçı hangi kanalda?
Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı izleyebilecekler.
Başakşehir-Ankaragücü: Muhtemel 11'ler
- Muhammed,
- Ömer Ali,
- Duarte,
- Touba,
- Lima,
- Biglia,
- Januzaj,
- Aleksic,
- Berkay,
- Szysz,
- Figueiredo
- Gökhan,
- Malcuit,
- Atakan,
- Mujakic,
- Kitsiou,
- Diack,
- Taylan,
- Hanousek,
- Zahid,
- Emre,
- Sowe
Başakşehir 5 maçta 5 kez galip geldi
İki takım arasında oynanan son 5 maçta Başakşehir 5 kez galip geldi. Bu karşılaşmaların 4 tanesi 2-1 biterken biri de 1-0 sona erdi. Maç öncesi Başakşehir’de Eden Karzev dışında eksik oyuncu yer almazken Ankaragücü’nde ise Hasan Ali Kaldırım, Uros Radakovic ve Enock Kwateng sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.
Ankaragücü-Başakşehir rövanşı maçı ne zaman?
Karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.