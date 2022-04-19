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Özgün Bazlama tarifi Bazlama malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı
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Bazlama tarifi: Bazlama malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Bazlama, evlerinizde kolay ve pratik hazırlayabileceğiniz en güzel, en lezzetli hamur işlerindedir. Üzerinde dumanı tüterken tereyağının eşliğiyle harika bir tat elde edecek, yemeklerinizi daha keyifli bir hale getireceksiniz. Peki, bazlama nasıl yapılır? İşte, bazlamanın en güzel tarifi, malzemeleri, pişirme süresi, yapılışı, kalorisi ve besin değeri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Bazlama tarifi: Bazlama malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı ​
Bazlama

Kahvaltı, çay saatleri ve sahur sofralarının kolay hazırlanabilen lezzeti bazlama... İşte, üzerine tereyağını sürüp afiyetle yiyeceğiniz bazlama tarifi.

BAZLAMA NASIL YAPILIR? ADIM ADIM BAZLAMA TARİFİ

Genelde mayalı olarak yapılan ve çok sevilen bazlamayı mayasız da yapabilirsiniz. Mayasız bazlama da en az mayalı kadar lezzetli olmaktadır, deneyebilirsiniz.


BAZLAMA TARİFİ MALZEMELERİ

-7 su bardağı un (azar azar ilave edilecek)

-1 paket yaş maya (ya da 2 paket kuru maya)

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-3 su bardağı ılık su

-2 tatlı kaşığı tuz

-2 tatlı kaşığı toz şeker

BAZLAMA YAPILIŞI

1. Ilık su, yaş maya, tuz, şeker ve zeytinyağını bir karıştırma kabına alıp karıştırın. Karışıma unu ekleyip bir tahta kaşıkla karıştırın, daha sonra yoğurmaya başlayın.

2. Hamur ele yapışan yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun ve 1 saat mayalanmaya bırakın.

3. Mayalandıktan sonra ortaya doğru katlayarak havasını alın. Hamuru üzerine biraz un serptiğiniz tezgahın üzerine alın. Hamur kesiciyle ortadan ikiye kesip bezelere ayırın.

4. Bezeleri üzerine un serptiğiniz büyük bir tabağın üzerine alın ve üzerine bir naylon poşet geçirin.

5. Hafif unladığınız tezgahın üzerinde bir merdane yardımıyla bezelerinizi açmaya başlayın.

6. Hafif unladığınız tezgahın üzerinde bir merdane yardımıyla bezelerinizi açmaya başlayın.

7. Kabarmış hamurları orta ateşte kızdırdığınız bir tavanın üzerine alın ve kenarları hafifçe kabarınca hemen tersini çevirin.

9. Bu tarafının kenarları da kabarınca tekrar çevirin ve toplamda 4 kere çevirerek kızartın. Bu şekilde bazlamalarınız balon gibi kabaracaktır.

**Afiyet olsun.

BAZLAMA PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

10 kişilik olan bazlama tarifinin hazırlama süresi 1 saat, pişirme süresi 15 dakikadır.

BAZLAMA KAÇ KALORİDİR?

Bazlamanın 1 porsiyonu için 225,8 k. kalorisi vardır.

BESİN DEĞERİ

  • 1 porsiyon için;
  • 8 gram protein
  • 56 gram karbonhidrat
  • 3 gram yağ
  • *Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

BAZLAMA ZORLUK SEVİYESİ NEDİR?

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BAZLAMA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Bazlamanın en önemli noktası hamurudur. Hamurunda çok az malzemeye ihtiyacınız var. Un, su, tuz, maya ve kıvamını güzelleştirecek bir malzeme. Bazlamalar yumuşacık ve pofuduk kıvamlarıyla meşhur. Bu nedenle o kıvam güzelleştirici malzeme ılık süt, soda veya yoğurt olabiliyor. Bu malzemeler mayayı daha aktif hale getirecektir. Bazlama hamuru, ele yapışmayan, yumuşacık kıvamlı bir hamur olmalı. Eğer hamurunuz çok sert olmuşsa, bazlamalarda aradığınız o kıvamı yakalamanız biraz daha zor olacaktır.

BAZLAMA İLE YAPABİLECEĞİNİZ TARİFLER

Mis gibi yaptığınız bazlamadan pratik bir şekilde pizzalar yapabilirsiniz. Pizza severler için oldukça kolay ve lezzetli bir tarif olan bazlamadan pizzayı sizler de kendi mutfağınızda deneyebilir ve afiyetle yiyebilirsiniz.

Sabah kahvaltılarınızı güzelleştirecek, çay ile leziz bir ikili olacak bazlamalı tostu deneyebilirsiniz.

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