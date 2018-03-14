Beşiktaş Bayern Münih şifresiz CANLI izle! BJK Bayern CANLI skor

Beşiktaş Bayern Münih canlı izlemek ve canlı skor takibi yapmak için haberimizi inceleyebilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.Beşiktaş Bayern Münih karşısında 5-0’ın rövanşına çıkacak. Beşiktaş Bayern Münih (BJK Bayern) maçı TİVİBUSPOR'dan canlı olarak saat 20.00'de başlayacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmada Tosic yer almadı. Güneş’in oynamayacağını açıkladığı Pepe ise takım arkadaşlarıyla birlikte sahada yer aldı. İşte Beşiktaş Bayern Münih canlı izle ve canlı skor takibi...

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH CANLI SKOR TAKİBİ:

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BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

(Dev maçı Tivibu Spor üyeliği olanlar tarafından canlı olarak izlenebilir.)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek Beşiktaş'ın bu zorlu karşılaşmadaki en büyük kozu Anderson Talisca olacak. Bu sezon resmi maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandıran Talisca, özellikle sezonun ikinci yarısındaki formuyla dikkati çekiyor.

İşte Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz veren kanallar Beşiktaş Bayern Münih maçı şifresiz veren kanallar belli oldu. İlk maçında deplasmanda 5-0 mağlup olan Beşiktaş, bu akşam kendi evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Bazı kanallar ise bu maçı şifresiz olarak verecek. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarını şifresiz veren kanallar.Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi kanalda?Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Beşiktaş bu akşam Bayern Münih ile karşılaşacak. Maç Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.Maç şifresiz olarak izlenebilecek mi?Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz olarak İdman TV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.İdman TV yayın akışı14.03.201808:00 İdman xəbər08:20 Qış Olimpiya oyunları.10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Y” – “Sevilya”12:00 İdman xəbər12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Roma” – “Şaxtyor”14:00 İspaniya çempionatının icmalı14:50 Topaz gündəlik15:00 İdman xəbər15:20 Formula 1. Abu Dabi Qran Prisi.Final18:00 İdman xəbər18:20 Topaz gündəlik18:30 Futbol.Avropa liqası.”Milan” – “Arsenal”20:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)20:30 İdman xəbər21:00 Futbol.Çempionlar liqası. ”Beşiktaş” – “Bavariya” (canlı)23:00 Futbol gecəsi (canlı)23:45 Futbol.Çempionlar liqası. ”Barselona” – “Çelsi” (canlı)02:00 İnstasport02:30 Futbol dahiləri03:00 İdman xəbər03:20 Futbol.İspaniya çempionatı.”Espanyol” – “Real” M05:00 Favorit06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.08:00 İdman xəbərİdman TV canlı izle! İdman TV güncel frekans bilgileriPepe ve Tosic oynamayacakBayern Münih öncesi takımdaki durumla ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Pepe ve Vida zaten yok. Sakat Tosic de olmayacak. Savunmada sayısal sıkıntımız var. Diğer oyuncuları antrenmandan sonra göreceğiz. Onların durumuna göre karar vereceğiz." diye konuştu.Dusko Tosic'in olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, şunları söyledi:"Tosic'in ön adale grubunda sıkıntısı var. Caner ve Adriano'nun da sıkıntıları var ama durumlarına bakacağız. Pepe, Tosic ve Vida kesin olmayacak. Tosic, hafta sonu oynar mı, oynarsa risk artacak. Dün Tolgay'ın da sıkıntısı vardı ama bugün itibarıyla iyi. Tosic, cuma gününe kadar toparlayabilir. Pepe, dün koşu yaptı. Perşembe günü ayakkabı giyerse ne olur, o da soru işareti... Vida cezalı olduğu için yok."Video: Bayern Münih-Beşiktaş: 5-0 (Maç Özeti)

Sezonun ilk bölümündeki Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında 7 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıdaki 13 karşılaşmada 9 kez gol sevinci yaşadı. Talisca, yarınki Bayern Münih karşılaşmasında gol atarak bu formunu sürdürmeye çalışacak.

Tivibu Spor canlı izle! Tivibu Spor canlı yayın Tivibu Spor canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Bayern Münih maçını donmadan kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Beşiktaş’ın gecesi. Beşiktaş bir mucizeyi gerçekleştirmek isteyecek ve maç ise Tivibu Spor ekranlarından izlenebilecek. İşte Tivibu Spor canlı izleme bilgileri.Tivibu Beşiktaş Bayern Münih maçı canlı izleBeşiktaş kendi sahasında Bayern Münih takımı ile karşı karşıya geliyor. Maç ise Tivibu ekranlarından izlenecek.İzlemek için tıklayınız ( Üyelik gerektirir )Ayrıca Tivibu Spor'u Youtube üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.İzlemek için tıklayınızİki takım arasındaki istatistiklerŞampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih'le oynadığı üç maçı da kaybeden Beşiktaş, rakibine gol atamadı ve kalesinde toplam dokuz gol gördü.Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği son sekiz sezonun altısında yarı final gördü.Devler Ligi'nde beş maçtır kazanan Bayern, bu turnuvadaki en uzun galibiyet serisini yakalamış durumda.Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sonrası deplasmanda oynadığı son 10 eleme maçının sadece birini kazanabildi (4B 5M).Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı iç saha maçında yenilmeyen Beşiktaş, bu süreçte sadece bir galibiyet elde etti (5B).Beşiktaş, bu sezon Devler Ligi'nde en az oyuncudan gol katkısı alan takım konumunda (dört). Siyah beyazlı formayla bu turnuvada gol atan dört oyuncudan biri olan Cenk Tosun, devre arasında Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu.Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 16 maçta 14 gol attı. Bu turnuvada ilk kez sahaya çıktığı 2011 senesinden bu yana rakip filelere 45 gol bırakan Polonyalı, bu süreçte sadece Cristiano Ronaldo (88) ve Lionel Messi'nin (61) gerisinde kaldı.Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında Thomas Müller (21) ve Robert Lewandowski'den (19) daha fazla gol atan iki oyuncu var: Cristiano Ronaldo (56) ve Lionel Messi (38).Beşiktaş, Bayern Münih maçına hazırBeşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlı oyuncular, basın mensuplarına açık tutulan ilk 15 dakikalık bölümde ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın başında sakatlığı henüz geçmeyen Pepe'nin yanı sıra kırmızı kart cezası nedeniyle yarın oynayamayacak Domagoj Vida da yer aldı.Siyah-beyazlı ekipte sakat Dusko Tosic ise çalışmaya katılmadı.Güneş, antrenman öncesi saha içinde futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı.Quaresma: "Büyük oyunculara karşı oynayacağız"Bayern Münih maçıyla ilgili görüşlerini aktaran siyah-beyazlı oyuncu Quaresma ise "Bu seviyeye geldik. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyelere gelmek kolay değil. Çok zor bir maç oynayacağız. Büyük oyunculara karşı mücadele edeceğiz. Geldiğimiz noktanın tadını çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Kırmızı kart cezası nedeniyle ligde oynayamadığının hatırlatılması üzerine Quaresma, şunları kaydetti:"Çok uzun süre olmadı, iki maç kaçırdım. İyi idman yaptım. Bütün maçlara iyi hazırlanıyorum. Fizik olarak eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın seçimine bağlı."Quaresma, takım arkadaşı Talisca'nın milli takıma seçilmesi konusunda ise "Talisca mutlu oldu. Bütün oyuncular kendi ülkesini temsil etme şansını yakaladığı için mutlu olur. Genç ve yetenekli bir oyuncu, parlak bir geleceği var." diyerek sözlerini tamamladı.Pepe ve Tosic oynamayacakBayern Münih öncesi takımdaki durumla ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Pepe ve Vida zaten yok. Sakat Tosic de olmayacak. Savunmada sayısal sıkıntımız var. Diğer oyuncuları antrenmandan sonra göreceğiz. Onların durumuna göre karar vereceğiz." diye konuştu.Dusko Tosic'in olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, şunları söyledi:"Tosic'in ön adale grubunda sıkıntısı var. Caner ve Adriano'nun da sıkıntıları var ama durumlarına bakacağız. Pepe, Tosic ve Vida kesin olmayacak. Tosic, hafta sonu oynar mı, oynarsa risk artacak. Dün Tolgay'ın da sıkıntısı vardı ama bugün itibarıyla iyi. Tosic, cuma gününe kadar toparlayabilir. Pepe, dün koşu yaptı. Perşembe günü ayakkabı giyerse ne olur, o da soru işareti... Vida cezalı olduğu için yok."

AZ TV ve İdman TV canlı izle! Beşiktaş'ın maçı İdman TV'de! AZ TV ve İdman TV canlı izleme bilgileriyle sizler de bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Yayın akışı açıklanan AZ TV’ye göre bu akşam bazı maçlar şifresiz olarak yayınlanacak. Aynı şekilde İdman TV yayın akışına göre ise bu akşam hem Beşiktaş Bayern Münih maçı hem de Barcelona Chelsea maçları İdman TV’den şifresiz canlı izlenebilecek.İdman TV yayın akışı14.03.201808:00 İdman xəbər08:20 Qış Olimpiya oyunları.10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Y” – “Sevilya”12:00 İdman xəbər12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Roma” – “Şaxtyor”14:00 İspaniya çempionatının icmalı14:50 Topaz gündəlik15:00 İdman xəbər15:20 Formula 1. Abu Dabi Qran Prisi.Final18:00 İdman xəbər18:20 Topaz gündəlik18:30 Futbol.Avropa liqası.”Milan” – “Arsenal”20:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)20:30 İdman xəbər21:00 Futbol.Çempionlar liqası. ”Beşiktaş” – “Bavariya” (canlı)23:00 Futbol gecəsi (canlı)23:45 Futbol.Çempionlar liqası. ”Barselona” – “Çelsi” (canlı)02:00 İnstasport02:30 Futbol dahiləri03:00 İdman xəbər03:20 Futbol.İspaniya çempionatı.”Espanyol” – “Real” M05:00 Favorit06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.08:00 İdman xəbərhttp://www.idmantv.az/canli/idman-canli-yayim.htmAZ TV yayın akışı14.03.20188:00 "Xəbərlər"8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı11:00 "Xəbərlər"11:30 Bədii film: "Beş dost"13:00 "Azərbaycan muzeyləri"13:30 "Təmas nöqtəsi"14:00 "Xəbərlər"14:30 "Günün nəbzi"15:20 Televiziya filmi16:00 "Musiqi dəqiqələri"16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"17:00 "Xəbərlər"17:30 "Musiqi dəqiqələri"18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)18:30 Televiziya filmi19:00 "Region xəbərləri"19:30 "Musiqi dəqiqələri"20:00 "Xəbərlər"20:50 "Günün nəbzi"21:30 "61!". İntellektual oyun22:00 "Elm və innovasiya"23:00 "Xəbərlər"23:45 Futbol.Çempionlar liqası."Barselona" – "Çelsi"2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)2:15 Caz musiqisi2:30 "Təmas nöqtəsi"3:00 "Günün nəbzi"3:40 "Musiqi dəqiqələri"4:10 "Elm və innovasiya"5:00 "Xəbərlər"5:30 "Müasir Azərbaycan gənci"6:00 "Musiqi dəqiqələri"6:30 Televiziya filmi7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)7:15 "Xalq təranələri"http://www.aztv.az/canli/aztv-canli.htm

Şampiyonlar Ligi'nde rekor peşinde

Anderson Talisca, yarınki mücadelede gol bulursa Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu konumuna gelecek. Siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez fileleri havalandıran Talisca, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Avrupa'nın önemli futbol organizasyonunda en çok gol atan oyuncu durumunda bulunuyor. Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımda 5 Şampiyonlar Ligi golüne imza atarken; siyah-beyazlı ekibin gruplarda Leipzig ile oynadığı son karşılaşmada fileleri bir kez havalandıran Talisca, eski takım arkadaşını yakalamıştı. Brezilyalı futbolcu, Bayern Münih ile oynanacak maçta gol atarsa Cenk Tosun'u geçerek, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu olacak.

Kariyer rekorunu egale edecek

Talisca, Bayern Münih karşısında bir gol bulduğu takdirde geçen sezon kırdığı kariyer rekorunu egale edecek. Brezilya'da forma giydiği dönemlerde gol yollarında fazla varlık gösteremeyen Anderson Talisca, Portekiz'in Benfica takımında oynadığı dönemlerde 2014-2015 sezonunda 11 gol attı. Bir sonraki sezon 9 golde kalan Brezilyalı futbolcu, en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadı. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon resmi maçlarda 17 gole ulaşan Talisca, 2017-2018'de ise şimdiden 16 kez fileleri havalandırdı.

Gol atarsa Demba Ba'yı yakalayacak

Talisca, Bayern Münih karşısında bir gol attığı takdirde ayrıca Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 8 gol atan Demba Ba'yı yakalayacak. Brezilyalı oyuncu, Alman ekibinin filelerini 2 kez havalandırırsa 9 golü bulunan Daniel Pancu'nun sayısına ulaşacak.

Siyah-beyazlı takımın en golcüsü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ta Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle birinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alırken; Ricardo Quaresma ile Cenk Tosun'un 11'er golü bulunuyor.

Şenol Güneş: “İddiamızın eksildiğini söylemek ağır geliyor”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarınki Bayern Münih maçında ortaya güzel futbol koymak istediklerini söyleyerek, ilk maçta alınan sonucun ardından iddialarının eksildiğini söylemenin kendilerine ağır geldiğini ifade etti.Bayern Münih ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında soruları yanıtladı. Bayern Münih karşısına ilk maçtaki 5-0’lık mağlubiyetten bağımsız olarak çıkacaklarını söyleyen Şenol Güneş, “Orada da konuştuğumuz gibi aldığımız kötü skor, ikinci maçtaki hedefimizi bir alt seviyeye düşürdü. Güçlü bir takımla oynayacağız. Beklentimiz turu geçebilmekti. En kötü heyecanlı 2 maç oynamaktı ancak olmadı. İlk maçta gördüğümüz kırmızı kart ve ilk yarının sonunda yediğimiz golle böyle bir sonuç oluştu. Güzel futbol oynamak istiyoruz. Pepe, Vida ve Tosic forma giyemeyecek bu maçta. Son maçta sakatlanan oyuncularımız da vardı ve antrenmanın ardından kadro için karar vereceğiz” dedi.

“İyi futbol oynamak için sahaya çıkacağız”

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan tüm maçlarda kendilerini test ettiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Bu testleri iyi geçtiğimizi düşünüyoruz. Son maçta ikinci yarıda oyundan koptuğumuz bölüme kadar testleri iyi geçtik. İyi futbol bekleyen taraftarlara bunu göstereceğiz. Ama ister istemez maçın tansiyonu düştü. Rakibin ligdeki iddiasının sonuçlanması da onlar için avantaj. Eldeki en iyi kadroyla geldiklerini biliyoruz. Sonuç ne olursa olsun, Şampiyonlar Ligi’ne bu sene veda ettiğimizi söyleyebilirim. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir izlenimle yer almak için iyi futbol oynamak istiyoruz” diye konuştu.

Talisca yorumu

Talisca’nın Brezilya Milli Takımı’na gitmesiyle ilgili olarak da konuşan Güneş, “Teknik adamların bizimle paylaşmak istediği konuları biz paylaşırız. Onlarla ilgili bilgi almak isteyen Milli Takım hocalarına gerekli bilgiyi veririz. İzlemeye geldiklerinde Talisca cezalıydı ve oynayamadı. Ancak geçmiş dönemlerle ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’deki Brezilyalı oyuncular ve Talisca’yla ilgili konuştuk. Talisca’nın yeteneğini ve karakterini göstermesi Brezilya Milli Takımı’na gitmesini sağladı. Sadece onun için değil, diğer oyuncular için de geçerli bu. Oyuncular için form durumu değişkenlik gösterebiliyor. Umarım Dünya Kupası’ndaki yerini de alır” ifadelerini kullandı.

00:41 dk 14 Mart 2018 Diğer Bayern Münih'in Beşiktaş maçı tanıtımı büyük beğeni topladı Bayern Münih'in resmi Twitter hesabından yayınladığı, adeta İstanbul'un tanıtımı niteliğindeki video, sosyal medyada Türk kullanıcılar tarafından da paylaşıldı.

“Savunmada eksik var ama sonuçta sahaya eksik çıkmayacağız”

Her karşılaşmada amaçlarının iyi futbol ortaya koymak olduğunu sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Biz her maça güzel futbol, izleyenlerin keyif alacağı futbol için sahaya çıkıyoruz. İlk maçta biraz daha savunmayla kontrayla çıkmayı düşünüyorduk ama kırmızı kart sonrası oyun koptu. Daha da önemlisi dünya çapında, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak isteyen bir takıma karşı kendi gücümüzü göreceğimiz bir maç olacaktır” dedi.

Savunma sıkıntısı

Savunmada sıkıntıların olduğunu söyleyen Güneş, “Savunmada bir problem olacaktır. Tosic’in ön adale grubunda bir sıkıntısı var. Caner ve Adriano’nun da sakatlıkları var ama onların durumuna bir bakacağız. Ancak Pepe, Vida ve Tosic kesin olarak olmayacak. Tosic bu maçta oynarsa, hafta sonunda oynamama ihtimali olabilir. Cumaya kadar toparlayabilir. Pepe dün koşu yaptı. Perşembe günü ayakkabı giyerse, ne olur bilmiyoruz. Vida cezalı. Forvette sayısal olarak fazla oyuncumuz var ama defansta yok. Medel var elimizde ama diğer isme bakacağız. Sonuçta sahaya eksik çıkmayacağız” açıklamasını yaptı.

“Taraftarın güvenini sarsmak istemiyoruz”

İlk maçta alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Şenol Güneş, “Böyle bir maçtan önce iddiamızın eksildiğini düşünmek ve söylemek ağır geliyor. İlk maçta 1-0 olsaydı farklı bir heyecan olabilirdi. Biz skora bakmadan kendi oyunumuzla kazanmaya çalışacağız. Kazanamayıp berabere kaldığımız ya da kaybettiğimiz durumda, iyi oynarsak, bu da bir verimdir. Taraftarların tabii ki heyecanı ve güveni var. Bu güveni sarsmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir de bunun ligi var. Çoğu saha dışı spekülasyonlarından sıyrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Thomas Müller: “İlk maçtaki ciddiyetimizi korumalıyız”

Bayern Münih’in yıldız ismi Thomas Müller, Beşiktaş maçı öncesinde konuştu. İlk maçtaki ciddiyeti korumaları gerektiğini söyleyen Müller, İstanbul’un da çok güvenli bir şehir olduğunu ifade etti.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih’te Thomas Müller soruları yanıtladı. Heynckes’in performansın artmasını istemesiyle ilgili konuşan Thomas Müller, “Neyi kastettiğini çok iyi biliyorum. Performans artışını, daha büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığımız zaman test edebiliriz. Bizi çok zorlayan rakiplerle oynadığımız zaman herhangi bir hata yapma lüksümüz olmayacak. Ofansif anlamda hır fırsattan yararlanma ve defansif anlamda hata yapma şansımız olmayacak. O rakipler de hata affetmeyecek rakipler olabilir. Geçen haftalarda sık sık cezalandırılmadığımızı görüyoruz. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istiyorsak herhangi bir hataya yer veremememiz gerekiyor. Teknik direktörümüzün bir zafiyetten bahsettiğini düşünmüyorum, rakiplerin güçleriyle ilgili konuştuğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Stadın namını biliyoruz”

Beşiktaş maçının kendileri adına özel bir maç olacağını söyleyen Müller, “Stadın ne kadar büyük bir namının olduğunu biliyoruz ve bu atmosferi heyecanla bekliyoruz. İyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. Sonrasında milli maçlar var. Brezilya’yla oynayacağız. 2014’teki gibi farklı bir sonuç çıkacağını sanmıyorum ama anılarımız canlanıyor. Dünya Kupası için iştahımızı kabartmak istiyoruz” dedi.Maça gazetecilerin hazırlandığı gibi hazırlandıklarını söyleyen Müller, “Siz bilgi toplayıp, istatistik değerlendiriyorsunuz. Biz de buna göre maça hazırlanıyoruz. Maçı 0-0 başlıyor gibi değerlendiriyoruz. Bizim için çok önemli olan, maçın başlama vuruşuyla birlikte, rakibin inancının doğmasına sebep verecek hatalar yapmak istemiyoruz. İlk maçtaki performansımızı ortaya koymak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“İstanbul’da kendimi çok güvende hissediyorum”

Alman bir gazetecinin sorduğu, “İstanbul çok güzel bir şehir ve eskiden çok fazla Alman turist geliyordu. Siyasi nedenlerden dolayı artık fazla Alman turist gelmiyor. İstanbul’u güvenli buluyor musun?” sorusunu yanıtlayan Müller, “İstanbul’da kendimi çok güvenli hissediyorum. Burada yürekten karşılandık. Taraftar da karşıladı bizi. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi bizimle fotoğraf çektirmek istediler. Olumlu duygular yaşıyoruz. Otelden boğazı izleyebiliyoruz. Ancak unutmamalıyız ki, buraya çalışmaya geldik” diyerek sözlerini tamamladı.