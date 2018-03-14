Beşiktaş Bayern Münih şifresiz CANLI izle! BJK Bayern CANLI skor

Beşiktaş Bayern Münih canlı izlemek ve canlı skor takibi yapmak için haberimizi inceleyebilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.Beşiktaş Bayern Münih karşısında 5-0’ın rövanşına çıkacak. Beşiktaş Bayern Münih (BJK Bayern) maçı TİVİBUSPOR'dan canlı olarak saat 20.00'de başlayacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmada Tosic yer almadı. Güneş’in oynamayacağını açıkladığı Pepe ise takım arkadaşlarıyla birlikte sahada yer aldı. İşte Beşiktaş Bayern Münih canlı izle ve canlı skor takibi...
BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH CANLI SKOR TAKİBİ:
BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH CANLI İZLE
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek Beşiktaş'ın bu zorlu karşılaşmadaki en büyük kozu Anderson Talisca olacak. Bu sezon resmi maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandıran Talisca, özellikle sezonun ikinci yarısındaki formuyla dikkati çekiyor.
Sezonun ilk bölümündeki Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında 7 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıdaki 13 karşılaşmada 9 kez gol sevinci yaşadı. Talisca, yarınki Bayern Münih karşılaşmasında gol atarak bu formunu sürdürmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde rekor peşinde
Anderson Talisca, yarınki mücadelede gol bulursa Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu konumuna gelecek. Siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez fileleri havalandıran Talisca, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Avrupa'nın önemli futbol organizasyonunda en çok gol atan oyuncu durumunda bulunuyor. Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımda 5 Şampiyonlar Ligi golüne imza atarken; siyah-beyazlı ekibin gruplarda Leipzig ile oynadığı son karşılaşmada fileleri bir kez havalandıran Talisca, eski takım arkadaşını yakalamıştı. Brezilyalı futbolcu, Bayern Münih ile oynanacak maçta gol atarsa Cenk Tosun'u geçerek, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu olacak.
Kariyer rekorunu egale edecek
Talisca, Bayern Münih karşısında bir gol bulduğu takdirde geçen sezon kırdığı kariyer rekorunu egale edecek. Brezilya'da forma giydiği dönemlerde gol yollarında fazla varlık gösteremeyen Anderson Talisca, Portekiz'in Benfica takımında oynadığı dönemlerde 2014-2015 sezonunda 11 gol attı. Bir sonraki sezon 9 golde kalan Brezilyalı futbolcu, en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadı. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon resmi maçlarda 17 gole ulaşan Talisca, 2017-2018'de ise şimdiden 16 kez fileleri havalandırdı.
Gol atarsa Demba Ba'yı yakalayacak
Talisca, Bayern Münih karşısında bir gol attığı takdirde ayrıca Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 8 gol atan Demba Ba'yı yakalayacak. Brezilyalı oyuncu, Alman ekibinin filelerini 2 kez havalandırırsa 9 golü bulunan Daniel Pancu'nun sayısına ulaşacak.
Siyah-beyazlı takımın en golcüsü Oktay Derelioğlu
Beşiktaş'ta Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle birinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alırken; Ricardo Quaresma ile Cenk Tosun'un 11'er golü bulunuyor.
Şenol Güneş: “İddiamızın eksildiğini söylemek ağır geliyor”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarınki Bayern Münih maçında ortaya güzel futbol koymak istediklerini söyleyerek, ilk maçta alınan sonucun ardından iddialarının eksildiğini söylemenin kendilerine ağır geldiğini ifade etti.Bayern Münih ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında soruları yanıtladı. Bayern Münih karşısına ilk maçtaki 5-0’lık mağlubiyetten bağımsız olarak çıkacaklarını söyleyen Şenol Güneş, “Orada da konuştuğumuz gibi aldığımız kötü skor, ikinci maçtaki hedefimizi bir alt seviyeye düşürdü. Güçlü bir takımla oynayacağız. Beklentimiz turu geçebilmekti. En kötü heyecanlı 2 maç oynamaktı ancak olmadı. İlk maçta gördüğümüz kırmızı kart ve ilk yarının sonunda yediğimiz golle böyle bir sonuç oluştu. Güzel futbol oynamak istiyoruz. Pepe, Vida ve Tosic forma giyemeyecek bu maçta. Son maçta sakatlanan oyuncularımız da vardı ve antrenmanın ardından kadro için karar vereceğiz” dedi.
“İyi futbol oynamak için sahaya çıkacağız”
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan tüm maçlarda kendilerini test ettiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Bu testleri iyi geçtiğimizi düşünüyoruz. Son maçta ikinci yarıda oyundan koptuğumuz bölüme kadar testleri iyi geçtik. İyi futbol bekleyen taraftarlara bunu göstereceğiz. Ama ister istemez maçın tansiyonu düştü. Rakibin ligdeki iddiasının sonuçlanması da onlar için avantaj. Eldeki en iyi kadroyla geldiklerini biliyoruz. Sonuç ne olursa olsun, Şampiyonlar Ligi’ne bu sene veda ettiğimizi söyleyebilirim. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir izlenimle yer almak için iyi futbol oynamak istiyoruz” diye konuştu.
Talisca yorumu
Talisca’nın Brezilya Milli Takımı’na gitmesiyle ilgili olarak da konuşan Güneş, “Teknik adamların bizimle paylaşmak istediği konuları biz paylaşırız. Onlarla ilgili bilgi almak isteyen Milli Takım hocalarına gerekli bilgiyi veririz. İzlemeye geldiklerinde Talisca cezalıydı ve oynayamadı. Ancak geçmiş dönemlerle ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’deki Brezilyalı oyuncular ve Talisca’yla ilgili konuştuk. Talisca’nın yeteneğini ve karakterini göstermesi Brezilya Milli Takımı’na gitmesini sağladı. Sadece onun için değil, diğer oyuncular için de geçerli bu. Oyuncular için form durumu değişkenlik gösterebiliyor. Umarım Dünya Kupası’ndaki yerini de alır” ifadelerini kullandı.
“Savunmada eksik var ama sonuçta sahaya eksik çıkmayacağız”
Her karşılaşmada amaçlarının iyi futbol ortaya koymak olduğunu sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Biz her maça güzel futbol, izleyenlerin keyif alacağı futbol için sahaya çıkıyoruz. İlk maçta biraz daha savunmayla kontrayla çıkmayı düşünüyorduk ama kırmızı kart sonrası oyun koptu. Daha da önemlisi dünya çapında, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak isteyen bir takıma karşı kendi gücümüzü göreceğimiz bir maç olacaktır” dedi.
Savunma sıkıntısı
Savunmada sıkıntıların olduğunu söyleyen Güneş, “Savunmada bir problem olacaktır. Tosic’in ön adale grubunda bir sıkıntısı var. Caner ve Adriano’nun da sakatlıkları var ama onların durumuna bir bakacağız. Ancak Pepe, Vida ve Tosic kesin olarak olmayacak. Tosic bu maçta oynarsa, hafta sonunda oynamama ihtimali olabilir. Cumaya kadar toparlayabilir. Pepe dün koşu yaptı. Perşembe günü ayakkabı giyerse, ne olur bilmiyoruz. Vida cezalı. Forvette sayısal olarak fazla oyuncumuz var ama defansta yok. Medel var elimizde ama diğer isme bakacağız. Sonuçta sahaya eksik çıkmayacağız” açıklamasını yaptı.
“Taraftarın güvenini sarsmak istemiyoruz”
İlk maçta alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Şenol Güneş, “Böyle bir maçtan önce iddiamızın eksildiğini düşünmek ve söylemek ağır geliyor. İlk maçta 1-0 olsaydı farklı bir heyecan olabilirdi. Biz skora bakmadan kendi oyunumuzla kazanmaya çalışacağız. Kazanamayıp berabere kaldığımız ya da kaybettiğimiz durumda, iyi oynarsak, bu da bir verimdir. Taraftarların tabii ki heyecanı ve güveni var. Bu güveni sarsmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir de bunun ligi var. Çoğu saha dışı spekülasyonlarından sıyrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Thomas Müller: “İlk maçtaki ciddiyetimizi korumalıyız”
Bayern Münih’in yıldız ismi Thomas Müller, Beşiktaş maçı öncesinde konuştu. İlk maçtaki ciddiyeti korumaları gerektiğini söyleyen Müller, İstanbul’un da çok güvenli bir şehir olduğunu ifade etti.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih’te Thomas Müller soruları yanıtladı. Heynckes’in performansın artmasını istemesiyle ilgili konuşan Thomas Müller, “Neyi kastettiğini çok iyi biliyorum. Performans artışını, daha büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığımız zaman test edebiliriz. Bizi çok zorlayan rakiplerle oynadığımız zaman herhangi bir hata yapma lüksümüz olmayacak. Ofansif anlamda hır fırsattan yararlanma ve defansif anlamda hata yapma şansımız olmayacak. O rakipler de hata affetmeyecek rakipler olabilir. Geçen haftalarda sık sık cezalandırılmadığımızı görüyoruz. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istiyorsak herhangi bir hataya yer veremememiz gerekiyor. Teknik direktörümüzün bir zafiyetten bahsettiğini düşünmüyorum, rakiplerin güçleriyle ilgili konuştuğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“Stadın namını biliyoruz”
Beşiktaş maçının kendileri adına özel bir maç olacağını söyleyen Müller, “Stadın ne kadar büyük bir namının olduğunu biliyoruz ve bu atmosferi heyecanla bekliyoruz. İyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. Sonrasında milli maçlar var. Brezilya’yla oynayacağız. 2014’teki gibi farklı bir sonuç çıkacağını sanmıyorum ama anılarımız canlanıyor. Dünya Kupası için iştahımızı kabartmak istiyoruz” dedi.Maça gazetecilerin hazırlandığı gibi hazırlandıklarını söyleyen Müller, “Siz bilgi toplayıp, istatistik değerlendiriyorsunuz. Biz de buna göre maça hazırlanıyoruz. Maçı 0-0 başlıyor gibi değerlendiriyoruz. Bizim için çok önemli olan, maçın başlama vuruşuyla birlikte, rakibin inancının doğmasına sebep verecek hatalar yapmak istemiyoruz. İlk maçtaki performansımızı ortaya koymak istiyoruz” açıklamasını yaptı.
“İstanbul’da kendimi çok güvende hissediyorum”
Alman bir gazetecinin sorduğu, “İstanbul çok güzel bir şehir ve eskiden çok fazla Alman turist geliyordu. Siyasi nedenlerden dolayı artık fazla Alman turist gelmiyor. İstanbul’u güvenli buluyor musun?” sorusunu yanıtlayan Müller, “İstanbul’da kendimi çok güvenli hissediyorum. Burada yürekten karşılandık. Taraftar da karşıladı bizi. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi bizimle fotoğraf çektirmek istediler. Olumlu duygular yaşıyoruz. Otelden boğazı izleyebiliyoruz. Ancak unutmamalıyız ki, buraya çalışmaya geldik” diyerek sözlerini tamamladı.
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