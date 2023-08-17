Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor’u ağırlayacak. Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Daha önce 2 kez karşı karşıya gelen takımlardan bir galibiyet Beşiktaş alırken bir galibiyet de Pendikspor aldı. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA TRENDYOL SÜPER LİG’DE KİMLE OYNUYOR?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor’u ağırlıyor. 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
4 Onur Bulut
6 Omar Colley
24 Valentin Rosier
26 Arthur Masuaku
8 Salih Uçan
19 Amir Hadziahmetovic
20 Necip Uysal
83 Gedson Fernandes
10 Vincent Aboubakar
40 Jackson Muleka
PENDİKSPOR
35 Burak Öğür
6 Nuno Sequeira
14 Joher Rassoul
23 Welinton
31 Georgios Tzavellas
4 Josip Vukovic
11 Halil Akbunar
15 Aias Aosman
58 Gökcan Kaya
9 Görkem Bitin
34 Thuram