Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor’u ağırlayacak. Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Daha önce 2 kez karşı karşıya gelen takımlardan bir galibiyet Beşiktaş alırken bir galibiyet de Pendikspor aldı. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.