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Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Beşiktaş evinde Pendikspor’u konuk edecek. Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde Karagümrük’ü yenerek 3 puanla başlayan siyah-beyazlılar 2. haftada kayıp yaşamak istemiyor. Ligin ilk haftasında Hatayspor’a karşı ağır yenilgi alan Pendikspor ise zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarma peşinde olacak. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç detayları, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

17:45 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?

Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor’u ağırlayacak. Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Daha önce 2 kez karşı karşıya gelen takımlardan bir galibiyet Beşiktaş alırken bir galibiyet de Pendikspor aldı. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA TRENDYOL SÜPER LİG’DE KİMLE OYNUYOR?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor’u ağırlıyor. 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

4 Onur Bulut

6 Omar Colley

24 Valentin Rosier

26 Arthur Masuaku

8 Salih Uçan

19 Amir Hadziahmetovic

20 Necip Uysal

83 Gedson Fernandes

10 Vincent Aboubakar

40 Jackson Muleka

PENDİKSPOR

35 Burak Öğür

6 Nuno Sequeira

14 Joher Rassoul

23 Welinton

31 Georgios Tzavellas

4 Josip Vukovic

11 Halil Akbunar

15 Aias Aosman

58 Gökcan Kaya

9 Görkem Bitin

34 Thuram

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Beşiktaş
#Pendikspor
#Trendyol Süper Lig
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