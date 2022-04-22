Yeri doldurulması imkansız tat: 'biber dolması'

Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, anne elini hatırlatacak muhteşem biber dolması tarifini sizler için hazırladık. İşte, nefis dolma biber tarifi...

BİBER DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 kilogram dolmalık biber

-2 su bardağı pirinç

-2 adet orta boy soğan

-1 adet orta boy domates

-1/2 su bardağı zeytinyağı

-1 yemek kaşığı salça

-1 tutam taze nane

-1 tutam maydanoz

-1 çay kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı kuru nane

-1 tatlı kaşığı karabiber

-1 tatlı kaşığı kırmızı biber

BİBER DOLMASI YAPILIŞI

1. Pirinci yıkayıp en az 1 saat önceden tuz ilavesiyle sıcak suyla ıslatın.

2. Soğanları ince ince yemeklik doğrayın ve zeytinyağında iyice pembeleşene kadar kavurun.

3. Üzerine süzülen pirinci ilave edin ve kavurmaya devam edin.

4. Üzerine kabuğu soyulmuş domatesi minik minik doğrayın.

5. Salçayı ve tuzu da ekleyin ve iyice kavurun. Üzerine 1/2 su bardağından az kaynar su ekleyin ve biraz demlendirin.

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6. Ocaktan almadan önce ince kıyılmış nane ve maydanozu, baharatlarını da ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp ılımaya bırakın.

7. Yıkanıp sapları ayıklanmış dolmalık biberlerin içini pirinçli harçla üstlerinde biraz boşluk kalacak şekilde doldurun.

8. Üzerini bir dilim domatesle kapatıp tencereye tek sıra halinde dizin.

9. Üzerine dolmaların 1/3’üne gelecek şekilde kaynar su ekleyip kaynayana kadar harlı, sonra kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pilav demlendirir gibi ağır pişirin.

10. Gerektikçe su ilavesi yapın. Ocaktan almadan biraz önce de üzerine zeytinyağı gezdirin. Afiyet olsun.

BİBER DOLMASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Biber dolmasını hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.

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BİBER DOLMASI KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon biber dolmasının kalori değeri 314/kcal'dir.

BİBER DOLMASI BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

54 gram karbonhidrat

7 gram protein

8 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

BİBER DOLMASI YANINA NE İYİ GİDER?

Biber Dolması yanına ilk olarak çorba yapabilirsiniz. Çorba olarak da Domates çorbasını denemenizi tavsiye ederiz.

Eğer sadece biber dolması doyulmaz diyorsanız yanına börek tercih edebilirsiniz.

Yoğurt, ayran ya da cacık da biber dolması için oldukça uygun olacaktır. Soğuk ayran aşı çorbası dolmayla harika gider.

Dilerseniz biber dolmanıza yoğurtlu semizotu salatası ya da havuç tarator yapabilirsiniz.

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BİBER DOLMASI PÜF NOKTASI

Normalde 1 orta boy dolmalık biber için 1 yemek kaşığı pirinç güzel denk geliyor. Ama pirinçli harç genelde artıyor. Artan pirinçli harçla yaprak sarıp tencerenin kenarına sıkıştırabilirsiniz, patates doldurup patates dolması yapabilirsiniz, domatesli pirinç çorbası yapabilirsiniz veya daha sonra kullanmak üzere derin dondurucuya kaldırabilirsiniz.

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