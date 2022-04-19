Bisküvili pasta tarifi: Bisküvili pasta malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Bisküvili pasta, mozaik pastaya benzeyen ancak farkları bulunan bir tatlı olarak dikkat çekiyor. Çocukların severek tükettiği, sizi çocukluğunuza götürecek bisküvili pasta tarifi...

BİSKÜVİLİ PASTA NASIL YAPILIR? ADIM ADIM BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

Bisküvili pasta yapımında;

İlk olarak küçük derin bir tencere içine 2 bardak süt koyun. Üzerine 1 paket hazır kakaolu puding tozu ekleyin. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Daha sonra 4 parça bitter ya da sütlü çikolata ekleyin. Çikolatalar eriyene kadar karıştırın. Ardından pudingi ocaktan alın. Ara ara karıştırarak, soğumaya bırakın. Soğuyan pudingin üzerine yarım paket toz krem şantiyi ekleyin. Karışımı mikser ile 1 dakika kadar çırpın.

BİSKÜVİLİ PASTA MALZEMELERİ

-2 paket petibör bisküvi

REKLAM

-1 litre süt

-2 tepeleme yemek kaşığı un

-2.5 yemek kaşığı mısır nişastası

-1 su bardağı toz şeker

-3 yemek kaşığı kakao

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 paket vanilya

-80 gram sütlü çikolata

Üzeri İçin:

-1/2 su bardağı hindistan cevizi

BİSKÜVİLİ PASTA YAPILIŞI

1. Kremasını hazırlamak için, derin bir tencereye sütü alın. Üstüne unu, nişastayı, şekeri ve kakaoyu ekleyip bir tel çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırın.

REKLAM

2. Tencerenin altını açın ve sürekli karıştırarak, kaynamaya başlayıp, koyulana dek pişirin.

3. Göz göz kaynayıp, kıvamı koyulaşınca içine vanilyayı ekleyin karıştırın ve altını kapatın.

4. Altını kapattıktan sonra içine çikolatayı ve tereyağını ekleyip, tereyağı ve çikolata eriyene dek güzelce karıştırın.

5. Isıya dayanıklı kare bir kaba bir sıra petibör bisküvileri dizin, üstüne hazırladığınız kremadan bir kat dökün, bisküvileri örtecek şekilde.Üstüne tekrar bir sıra bisküvi dizin ve bu şekilde tüm krema bitene kadar devam edin.

6. En üst kata kremayı dökün ve ılıklaştıktan sonra üstüne Hindistan cevizi serpin.

REKLAM

7. Buzdolabına kaldırın ve 2-3 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

**Afiyet olsun.

BİSKÜVİLİ PASTANIN HAZIRLAMA SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA HAZIRLANIR?

9 kişilik olan bisküvili pasta tarifinin hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 15 dakikadır.

BİSKÜVİLİ PASTA KAÇ KALORİDİR?

350/kcal

*1 porsiyon için

BİSKÜVİLİ PASTANIN BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

7 gram protein

50 gram karbonhidrat

14 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

BİSKÜVİLİ PASTANIN ZORLUK SEVİYESİ NEDİR?

KOLAY

BİSKÜVİLİ PASTA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

*Mısır nişastası yerine buğday nişastası da kullanabilirsiniz.

*Pastayı yapacağınız kabın ilk katına direkt bisküvileri dizmemelisiniz. Pastanızın yumuşak olması için eğer tercihen puding kullanmak istiyorsanız ilk kata hazırladığınız pudingten dökerek yaymanız daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

*Pastanızı hazırladıktan sonra pastanın kendine gelmesi ve daha lezzetli olması için buzdolabında yaklaşık 1 saat kadar dinlendirmelisiniz.

REKLAM

BİSKÜVİLİ PASTA İLE YAPABİLECEĞİNİZ DİĞER TARİFLER

Bisküvili pastanın şeklini daha farklı yapmak istiyorsanız piramit şekli verebilirsiniz. İçerisine birde meyve dilimleri koyarsanız tadından yenmez. Piramit bisküvili pasta tarif detayı için linke tıklayabilirsiniz.

Görenlerin kek sanacağı kek görünümlü bisküvili pasta tarifinin linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Görüntüsü ile beğeninizi kazanacak, lezzetinden ödün vermeyen pudingli bisküvili pasta tarifi için linke tıklayabilirsiniz.

Bisküvili pastanızı havuçla yapmaya ne dersiniz? Görüntü itibari ile beğeni toplayacak lezzetli bisküvili havuçlu pasta tarifi için linke tıklayabilirsiniz.

Masalarınıza renk katacak, damaklarınızı tatlandıracak Balkabaklı bisküvili pastayı sizler de denediğinizde çok seveceksiniz.

BİSKÜVİLİ PASTANIN SÜSLENMESİ İÇİN ÖNERİLER

Toz antep fıstığı, robottan geçirilen ceviz ve fındık ile pastanızı süsleyebilirsiniz.

REKLAM

Meyve parçacıklarıyla pastanızın üzerini renklendirebilirsiniz.

Rendelenmiş çikolata ile de pastanız göz alıcı bir hale gelebilir.

Aynı zamanda pastanızı renklendirmek için pastanızın ara katlarına çilekli puding gibi farklı pudingler kullanabilirsiniz.

Hindistan cevizide bisküvili pasta süslemesinde oldukça yaygındır.

Bisküvili pastanızı çeşitli kek kalıplarının içerisinde yaparak kalp gibi görüntüler ortaya çıkartabilirsiniz.Bisküvili pastanın süslemesi için öneriler

Toz antep fıstığı, robottan geçirilen ceviz ve fındık ile pastanızı süsleyebilirsiniz.

Meyve parçacıklarıyla pastanızın üzerini renklendirebilirsiniz.

Rendelenmiş çikolata ile de pastanız göz alıcı bir hale gelebilir.

REKLAM

Aynı zamanda pastanızı renklendirmek için pastanızın ara katlarına çilekli puding gibi farklı pudingler kullanabilirsiniz.

Hindistan cevizide bisküvili pasta süslemesinde oldukça yaygındır.

Bisküvili pastanızı çeşitli kek kalıplarının içerisinde yaparak kalp gibi görüntüler ortaya çıkartabilirsiniz.

ÖZGÜN Bazlama tarifi: Bazlama malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı