Dün 79,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalarak 77,94 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden verilerin etkisiyle aşağı yönlü hareketini devam ettirdi.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklentinin aksine stoklarda artış olması, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, gönüllü üretim kesintileri de dahil olmak üzere günlük yaklaşık 5,85 milyon varil arz kesintisi yapıyor.

Uzmanlar, Trump'ın yüksek üretim yanlısı politikaları ve Gazze'deki jeopolitik gerilimlerin azalması ile kilit üretici bölgelerin arz kesintisi yaşanacağına yönelik korkularının hafifleyeceğini öngörüyor.