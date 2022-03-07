Özgün ABD, Rusyada tutuklanan basketbolcu Grinerın serbest bırakılması için uğraşıyor
ÖZGÜN HABERLER

ABD, Rusya'da tutuklanan basketbolcu Griner'ın serbest bırakılması için uğraşıyor

Rusya, basketbolcu Griner'ı tutukladı. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, diplomatların, uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle Rusya'da tutuklanan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın davası üzerinde çalıştığını söyledi. Peki, Brittney Griner kimdir? İşte haberimizin detayları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Brittney Griner kimdir? Brittney Griner tutuklandı mı?
Brittney Griner kimdir? Brittney Griner tutuklandı mı?

Rusya'nın Brittney Griner'ı alı koyması sonucu. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Brittney Griner'ın davası üzerine çalıştığını ifade etti.

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Phoenix Mercury'nin, WNBA'e ara verilen dönemde ise Rus kulübü UMMC Ekaterinburg'un formasını giyen Griner, zor günler yaşıyor.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre geçen ay başkent Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanı'nda gerçekleştirilen aramada, Griner'ın bavulunda kenevirden elde edilen yağ bulunduğu Rusya Federal Gümrük Servisi'nce duyuruldu. Söz konusu suçun 10 yıla kadar hapis cezası olduğu belirtildi.

31 yaşındaki basketbolcunun menajeri Lindsay Kagawa Colas, "Oyuncum ve Rusya'daki avukatının yanı sıra ailesi, oynadığı kulüpler, WNBA ve NBA yönetimleriyle de yakın iletişim halindeyiz." yorumunu yaptı.

Yaşananlar sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi. Bakan Anthony Blinken, basın mensuplarının sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:

  • "Bir ABD vatandaşı, Rusya da dahil dünyanın herhangi bir yerinde tutuklandığında, elbette mümkün olan her türlü yardımı sağlıyoruz. Rusya'daki ABD'lilerin davaları üzerinde çalışan bir büyükelçilik ekibimiz var. Haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Phoenix Mercury formasıyla 2014'te WNBA şampiyonu olan, 7 kez all-star seçilen Griner, UMMC Ekaterinburg formasıyla da 4 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve 3 Rusya ligi şampiyonluğu yaşadı.

Griner, ABD Milli Takımı'nda ise 2'şer olimpiyat ve dünya şampiyonluğu elde etti.

Brittney Griner kimdir?

Brittney Yevette Griner, (18 Ekim 1990; Houston, Teksas) Amerikalı profesyonel basketbolcu2.03 boyundadır ve pivot pozisyonunda oynamaktadır. 2013 WNBA seçmelerinde 1. tur 1. sırada Phoenix Mercury tarafından seçilmiştir ve o günden bu yana WNBA'de Phoenix Mercury forması giymektedir. 2014 sezonunda takımıyla WNBA şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca ABD millî takımıyla 2016 Rio olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştır.

Kadın basketbolunda ender görülen smaç yeteneği Griner'ı öne çıkaran yeteneklerinden biridir.

Fransa Savunma Bakanı: Savaş Avrupa’nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim
ÖZGÜN
Fransa Savunma Bakanı: Savaş Avrupa’nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim
Şaka faciayla bitti

Şaka faciayla bitti

​Arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi hayatını kaybetti.
Aydında domuz eti skandalı

Aydın'da domuz eti skandalı

​'Bize tuzak kuruldu, adalet yerini bulacak.'
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?

​İSKİ beş ilçeyi ve mahalleleri tek tek açıkladı.

​Kadın PÖH'ler zorlu coğrafyalarda görev yapıyor.

​Yunanistan Başbakanı Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

​Türkiye'de bulundu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü.

​Mersin'de yapılan operasyonla ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.