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Deniz ulaşımına hava engeli: Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına hava engeli: Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

09:2220/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Peki Bursa Deniz Otobüslerinin hangi seferi iptal oldu?

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin hangi seferi iptal oldu?

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, yarın yapılması planlanan saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.



#BUDO
#Bursa Deniz Otobüsleri
#İstanbul

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