Bu sonucun ardından Portekiz grupta 12 puana yükseldi. İzlanda 3 puanda kaldı. Brezilya, geçici teknik direktörü Ramon Menezes'in önderliğinde çıktığı hazırlık maçında, Senegal'e 4-2 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Kolombiya, hazırlık maçında Almanya'yı 2-0 mağlup etti. EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Macaristan sahasında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'daki maçı Macaristan 2-0'lık skorla kazandı. Peki Bugün maç var mı 21 Haziran 2023 Çarşamba? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak.