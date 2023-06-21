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Bugün kimin maçı var? 21 Haziran 2023 Çarşamba maç programı

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Bosna Hersek'i 4-1 yendi. EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu maçında Belçika, Estonya'yı 3-0 mağlup etti. EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Portekiz, karşılaşmayı Ronaldo'nun 89'da attığı golle 1-0 kazandı. Macaristan 2-0'lık skorla Litvanya'yı yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 21 Haziran 2023 Çarşamba maç programı ve fikstürü.

09:40 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Portekiz, karşılaşmayı Ronaldo'nun 89'da attığı golle 1-0 kazandı. Portekiz'de karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Cristiano Ronaldo, Milli formayla 200. maçına çıkan ilk isim olarak rekor kırdı. İzlanda'da Willum Willumsson, 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Portekiz grupta 12 puana yükseldi. İzlanda 3 puanda kaldı. Brezilya, geçici teknik direktörü Ramon Menezes'in önderliğinde çıktığı hazırlık maçında, Senegal'e 4-2 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Kolombiya, hazırlık maçında Almanya'yı 2-0 mağlup etti. EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Macaristan sahasında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'daki maçı Macaristan 2-0'lık skorla kazandı. Peki Bugün maç var mı 21 Haziran 2023 Çarşamba? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak.

21 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

  1. 19:00 Belçika - Hollanda UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv
  2. 19:00 Gürcistan - Portekiz UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
  3. 19:00 Ukrayna - Hırvatistan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
  4. 21:45 Romanya - İspanya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv

EURO 2024 Elemeleri 4. hafta maç sonuçları

Gruplarda oynanan maçlar ve alınan skorlar ise şöyle:

B GRUBU:

İrlanda Cumhuriyeti – Cebelitarık: 3-0

Fransa – Yunanistan: 1-0

C GRUBU:

Ukrayna – Malta: 1-0

İngiltere – Kuzey Makedonya: 7-0

H GRUBU:

Finlandiya – San Marino: 6-0

Kuzey İrlanda – Kazakistan: 0-1

Slovenya – Danimarka: 1-1

I GRUBU:

İsviçre – Romanya: 2-2

İsrail – Andorra: 2-1

Belarus – Kosova: 2-1

22 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Hangi maçlar var?

19:00 Çekya - İngiltere UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv

19:00 Almanya - İsrail UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

19:00 Norveç - İsviçre UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

21:45 Fransa - İtalya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv

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