Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ryan Kent'e imza attıran Fenerbahçe'de gözler yeni transferlere çevrildi.

Fenerbahçe transferi son durum

Forvet transferi için Dzeko'ya yönelen Fenerbahçe, imzaları atıyor. Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli yönetim, İnter'le sözleşmesi biten Bosna Hersekli golcünün menajeri Alessandro Lucci ile temaslarını, oyuncunun milli takımda olduğu süre içinde de aralıksız sürdürdü. 3 saat süren toplantıda, "Sizin için Arabistan'dan gelen teklifi reddettik" diyen menajer, bu kritik cümle ile sarı-lacivertli kulübü istediklerini söylerken, bonuslarla fiyatı biraz daha yükseltmek için de son kozunu oynamış oldu.

Fenerbahçe Dzeko'ya ne kadar ödeyecek?

Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.

Livakovic Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

Elinde Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat olan Fenerbahçe, yabancı kaleci transferinden de vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, B ve C planlarını oluştururken A planı hâlâ Livakovic. Kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yöneticileri, Hırvat takımının 10 milyon Euro'luk beklentisini aşağı çekmelerini bekliyor. Bu rakam Livakovic'i isteyen İspanyol kulübü Villarreal'e de yüksek geldi. Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifi masada bulunurken futbolcunun tercihi de sarı-lacivertli formayı giymekten yana.

Miha Zajc transferi

Miha Zajc ile de sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Sloven oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi. Yönetimin Zajc ile 1.4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun milli maç sonrası imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'de bu hafta hareketli geçecek. Sarı-lacivertliler hafta içerisinde belirlenen yerli hoca adayıyla görüşecek ve yeni teknik direktörünü açıklayacak. Sarı-lacivertlilerde Türk adaylar İsmail Kartal, Volkan Demirel ve Aykut Kocaman ön plana çıkarken, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella da hala gelme olasılığını koruyor.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, “Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama ilk hedefim Hatayspor. Tek hedefim Hatayspor'u seneye Anka kuşu gibi döndürmek. Bayramın ikinci günü, 29 Haziran'da Riva'da toplanacağız. Elimizde 15-16 tane futbolcu var. Kampa başlıyoruz. Birçok oyuncu izledim, kendim gittim görüştüm. Yönetici abilerimizin kendi dertleri vardı yük olmak istemedim. Her insanın hedefi hayali vardır ancak Benim için öncelik Hatayspor'un ayağa kalkması.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kadrosunda kimler var?



