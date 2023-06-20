Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

Beşiktaş, önümüzdeki sezonda üç kulvarda da iddialı olmak için takıma önemli takviyeler yapacak. Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, hücum bölgesi için Halil Dervişoğlu, Toko Ekambi ve Raul Jimenez ile ilgilenirken, orta sahanın en güçlü adayı Alexis Beka Beka.