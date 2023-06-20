|
Spor

Galatasaray'dan Angelino'ya sıkı pres

Gelecek sezon sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Leipzig'in İspanyol oyuncusu için yoğun çaba harcıyor. Yönetim, hem Alman ekibini hem de Angelino'yu bonus maddeleriyle ikna etmeye çalışıyor.

09:30 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk'un önceliği Angelino

Okan Buruk'un önceliği Angelino

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde sol beki güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un sol bek listesinin ilk sırasında Angelino bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, İspanyol defans oyuncusunu transfer etmek için sıkı bir çalışma yürütüyor.


Bonservisi RB Leipzig'de bulunan Angelino için Bundesliga ekibiyle pazarlıklar sürüyor. 14 milyon euro piyasa değeri bulunan Angelino için ilk olarak kiralama teklifi yapıldı. Ancak RB Leipzig cephesi bu teklife sıcak bakmadı. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibi ve 26 yaşındaki futbolcuyu bonusların da bulunduğu geniş bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.


Geçtiğimiz sezon Hoffenheim ile başarılı bir sezon geçiren Angelino 35 maçta takımına 1 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.






#Galatasaray
#Angelino
#Okan Buruk
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi