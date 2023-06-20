Galatasaray'dan Angelino'ya sıkı pres

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde sol beki güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un sol bek listesinin ilk sırasında Angelino bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, İspanyol defans oyuncusunu transfer etmek için sıkı bir çalışma yürütüyor.

Bonservisi RB Leipzig'de bulunan Angelino için Bundesliga ekibiyle pazarlıklar sürüyor. 14 milyon euro piyasa değeri bulunan Angelino için ilk olarak kiralama teklifi yapıldı. Ancak RB Leipzig cephesi bu teklife sıcak bakmadı. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibi ve 26 yaşındaki futbolcuyu bonusların da bulunduğu geniş bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.