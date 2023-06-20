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Spor

Beşiktaş transferde atağa kalktı

Beşiktaş, önümüzdeki sezonda üç kulvarda da iddialı olmak için takıma önemli takviyeler yapacak. Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, hücum bölgesi için Halil Dervişoğlu, Toko Ekambi ve Raul Jimenez ile ilgilenirken, orta sahanın en güçlü adayı Alexis Beka Beka.

Haber Merkezi
09:21 . 20/06/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Halil Dervişoğlu, Toko Ekambi, Raul Jimenez

Halil Dervişoğlu, Toko Ekambi, Raul Jimenez

Yeni sezon transfer çalışmaları sürdüren Beşiktaş'ın öncelikli hedefi bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla futbolcu almak. 8+3 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor.


Beşiktaş Halil Dervişoğlu ile anlaştı

Bu bağlamda siyah beyazlıların temasta olduğu oyunculardan biri de Halil Dervişoğlu. 2021-22 sezonunda Galatasaray'da kiralık oynayan milli futbolcuyla ilk görüşmesini yapan yönetim, prensipte anlaştı. Fakat Brentford gelecek yıl sona erecek mukaveleyi göz önünde bulundurarak 23 yaşındaki futbolcunun bedelsiz gitmesine sıcak bakmıyor. Beşiktaş transferi bitirmek için şartları zorlayacak.


Gözler hücum hattında

Yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş yönetimi forvet bölgesi için de Lyon'dan ayrılma kararı alan Toko Ekambi ve Premier Lig ekiplerinden Wolves'un Meksikalı forveti Raul Jimenez'i gündemine aldı. Yönetimin orta alan için de Nice'in Kongo asıllı Fransız yıldızı Alexis Beka Beka ile anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Beşiktaş, Olympiakos'un Danimarkalı oyuncusu Philip Zinckernagel ile ilgileniyor.



#Beşiktaş
#Halil Dervişoğlu
#Raul Jimenez
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