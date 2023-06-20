Baniya için para ve oyuncu önerildi

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün Türk pasaportu olan ve ligde yerli statüsünde oynayan stoperi Rayyan Baniya için görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli yönetimin, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile 24 yaşındaki futbolcu için bir görüşme gerçekleştirdiği ve 5 milyon euro bonservis bedeli istenildiği öğrenildi.