Baniya için para ve oyuncu önerildi

Baniya'nın güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün Türk pasaportu olan ve ligde yerli statüsünde oynayan stoperi Rayyan Baniya için görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli yönetimin, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile 24 yaşındaki futbolcu için bir görüşme gerçekleştirdiği ve 5 milyon euro bonservis bedeli istenildiği öğrenildi.
Fenerbahçe ise oyuncu takası artı bonservis bedeliyle Baniya transferini bitirmek istiyor.
24 yaşındaki stoper, ligde 25 karşılaşmada görev yaptı.