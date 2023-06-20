Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ryan Kent transferini açıklayan Kanarya, bir transferi daha bitirdi ve Edin Dzeko imza için İstanbul'a geliyor. Peki Fenerbahçe kadrosunda kimler var? İşte Fenerbahçe transferlerinde son durum.