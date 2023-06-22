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Bugün kimin maçı var? 22 Haziran 2023 Perşembe maç programı

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Bosna Hersek'i 4-1 yendi. EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu maçında Belçika, Estonya'yı 3-0 mağlup etti. EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Portekiz, karşılaşmayı Ronaldo'nun 89'da attığı golle 1-0 kazandı. Macaristan 2-0'lık skorla Litvanya'yı yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 22 Haziran 2023 Perşembe maç programı ve fikstürü.

10:16 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Portekiz, karşılaşmayı Ronaldo'nun 89'da attığı golle 1-0 kazandı. Portekiz'de karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Cristiano Ronaldo, Milli formayla 200. maçına çıkan ilk isim olarak rekor kırdı. İzlanda'da Willum Willumsson, 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Portekiz grupta 12 puana yükseldi. İzlanda 3 puanda kaldı. Brezilya, geçici teknik direktörü Ramon Menezes'in önderliğinde çıktığı hazırlık maçında, Senegal'e 4-2 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Kolombiya, hazırlık maçında Almanya'yı 2-0 mağlup etti. EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Macaristan sahasında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'daki maçı Macaristan 2-0'lık skorla kazandı. Peki Bugün maç var mı 22 Haziran 2023 Perşembe? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak.

22 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Hangi maçlar var?

  1. 19:00 Çekya - İngiltere UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv
  2. 19:00 Almanya - İsrail UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
  3. 19:00 Norveç - İsviçre UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
  4. 21:45 Fransa - İtalya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv

EURO 2024 Elemeleri 4. hafta maç sonuçları

Gruplarda oynanan maçlar ve alınan skorlar ise şöyle:

B GRUBU:

İrlanda Cumhuriyeti – Cebelitarık: 3-0

Fransa – Yunanistan: 1-0

C GRUBU:

Ukrayna – Malta: 1-0

İngiltere – Kuzey Makedonya: 7-0

H GRUBU:

Finlandiya – San Marino: 6-0

Kuzey İrlanda – Kazakistan: 0-1

Slovenya – Danimarka: 1-1

I GRUBU:

İsviçre – Romanya: 2-2

İsrail – Andorra: 2-1

Belarus – Kosova: 2-1

2024 Paris'in yolu Avrupa Oyunları'ndan geçecek

Polonya'da düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na birçok branşta kota verecek. Polonya'nın Krakow şehri ve Malopolska bölgesinde 21 Haziran-2 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda 10 branşta sporcular 2024 Paris'e katılma bileti almaya çalışacak.

Toplam 8 branşta ise 2024 Paris'e kota alma yolunda sporculara ciddi bir puan verilecek. Paris'in yolunun Polonya'dan geçeceği oyunlarda atıcılık, boks, break dans, kano (akarsu slalom), masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, 7'li ragbi, artistik yüzme, atlama branşlarında doğrudan olimpiyat kotası dağıtılacak. Badminton, 3x3 basketbol, bisiklet (BMX, Dağ), eskrim, judo, tekvando ve triatlon branşlarında mücadele edecek sporcular ise 2024 Paris için kota puanı toplayacak.

11 branşta Avrupa Şampiyonası yapılacak

3. Avrupa Oyunları'nda, yer alacak 11 branş, Avrupa Şampiyonası özelliği taşıyacak.

Artistik yüzme, atletizm (takımlar), badminton, kano durgunsu, kano akarsu slalom, bisiklet-BMX, dağ bisikleti, atlama, judo (karma takım), modern pentatlon, teqball branşlarında sporcular Avrupa şampiyonu olmak için mücadele verecek.

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#UEFA Avrupa Şampiyonası
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