Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; urdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 38°C

Parçalı az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Parçalı az bulutlu

ÇANKIRI °C, 38°C

Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 37°C

Parçalı az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.



