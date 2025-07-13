Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

İlçeye bağlı Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.