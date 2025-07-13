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Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

19:4413/07/2025, Pazar
G: 14/07/2025, Pazartesi
AA
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Yaklaşık 10 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Yaklaşık 10 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Tepekışla köyü yakınlarında çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü.


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