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Bugün hangi maçlar var? 16 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, İstanbulspor da konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 16 Ocak 2023 Pazartesi maç programı...
10:14 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Süper Lig'de son 8 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, topladığı 42 puanla sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider bitirdi. Fenerbahçe ilk devreyi 38 puanla ikinci, Medipol Başakşehir 34 puanla üçüncü, Adana Demirspor ise 33 puanla dördüncü sırada tamamladı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 16 Ocak 2023 Pazartesi maç programı...

Bugün kimin maçı var? (16 Ocak 2023 Pazartesi maç progamı)

  1. 15:30 Tayland – Vietnam AFF Kupasi Bilyoner
  2. 16:15 Yarı Final 1. Maç Körfez Ulusları Kupası Yarı Final S Sport Plus
  3. 19:00 Portekiz Ligi Maç Özetleri Smart Spor HD, Spor Smart
  4. 19:00 Mali – Angola Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
  5. 20:00 Pendikspor – Erzurumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
  6. 20:15 Yarı Final 2. Maç Körfez Ulusları Kupası Yarı Final S Sport Plus
  7. 20:30 Ionikos – Volos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  8. 20:45 Genoa – Venezia İtalya Serie B Bilyoner
  9. 22:00 Estoril – Casa Pia Portekiz Liga NOS Bilyoner
  10. 22:00 Eindhoven – Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  11. 22:00 Jong PSV – VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  12. 22:00 Jong Utrecht – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  13. 22:00 Kamerun – Kongo Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
  14. 22:45 Empoli – Sampdoria İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  15. 22:45 Niort – St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
  16. 23:00 Cadiz – Elche İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  17. 23:00 Albacete – Leganes İspanya La Liga 2 Bilyoner

Süper Lig 19. hafta Sonuçları

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 4-1

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 4-0

Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: 2-2

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-0

HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-2

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig 20. hafta maç programı

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Ocak Cuma kimin maçı var?

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

21 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

22 Ocak Pazar kimin maçı var?

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

23 Ocak Pazartesi maç programı

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)


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Bugün hangi maçlar var? 16 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
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