Bugün sahur saat kaçta? İmsak vaktine ne kadar kaldı? 13 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il sahur vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il imsakiye ile sahur vakitleri takip edilebiliyor. Bu sene 29 gün sürecek olan Ramazan ayında oruç tutanlar imsakiye üzerinden iftar ve sahur vakitlerini görebiliyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve diğer tüm illerin sahur vakitleri birbirinden farklı olduğundan imsakiyeyi takip etmek önem kazanıyor. Peki bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak?





İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul İmsakiyesi 2025 cetveline göre, bugün (13 Mart) İstanbul'da sahur vakti saat 05.48 'de .

ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara İmsakiyesine göre, Ankara'da bugün (13 Mart 2025) sahur vakti saat 05.34'te olacak.

İZMİR'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet'in paylaştığı İzmir İmsakiyesine göre ise, 13 Mart 2025 tarihinde İzmir'de sahur saat 05.58 'de.





'Ramazanda mide sağlığına dikkat edilmeli'





Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Harmancı, “Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, birçok kişide mide ve bağırsak rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor. Özellikle uzun süren açlık sonrası hızlı yemek yeme, yağlı ve ağır iftar sofraları ve yetersiz sıvı tüketimi, reflüden hazımsızlığa, mide yanmasından kabızlığa kadar pek çok sindirim problemiyle karşılaşılmasına neden olabiliyor. Ramazanda sık görülen gastrointestinal sorunlara karşı dikkat edilmeli. Bu dönemde yapılan beslenme hataları, mide sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir” dedi.





Güven Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Harmancı, yaptığı açıklamada, oruç sırasında mide asidinin uzun süre boş mideye temas etmesi ve ardından ağır bir iftarla mideye yüklenilmesi reflü şikâyetlerini artırabildiğini, özellikle sahurda ve iftarda asitli, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, “İftarda bir anda büyük porsiyonlar tüketmek, mide asidini arttırarak reflüye zemin hazırlar. Ayrıca yatmadan hemen önce gıda ve asitli sıvı tüketimi de reflü şikâyetlerini artırabilir. Bu yüzden sahurdan en az 1 saat önce yemek tüketimini bitirmek önemli. Ayrıca ramazan ayında su tüketiminin azalması ve lifli gıdaların yeterince alınmaması, kabızlık şikâyetlerini artırıyor. Özellikle iftarda hızlı yemek yemekten kaçınılmalıdır. Bağırsakların düzenli çalışması için iftarda ve sahurda mutlaka lif açısından zengin sebze ve tahıllı gıdalar tüketilmelidir. Ayrıca iftar sonrası hareket etmek de sindirimi destekler” diye konuştu.





‘AŞIRI ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİ SUSUZLUĞU ARTIRIYOR'





Ramazanda birçok kişinin iftardan sonra art arda çay ve kahve tükettiğini, ancak bu alışkanlığın vücuttan su atılımını artırarak susuzluğu tetiklediğini ifade eden Doç. Dr. Harmancı, “Gün boyu susuz kalan vücut için en önemli şey su tüketimidir. Çay ve kahve idrar söktürücü etkisi nedeniyle vücuttan sıvı atılmasına neden olur. İftar ve sahur arasında en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterilmeli” dedi.





Ramazanda mide ve bağırsak sağlığını korumak için önerilerde bulunan Doç. Dr. Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü:





“İftarı hafif bir çorba ve hurma gibi sindirimi kolay besinlerle açın. Ana yemeğe geçmeden önce en az 10 dakika bekleyin ve yavaş çiğneyin. Yağlı ve baharatlı gıdalardan kaçının, mideyi yormayan besinler tüketin. Sahuru atlamayın, protein ve lif içeriği yüksek gıdalar tercih edin. İftar sonrası hafif yürüyüşler yaparak sindirimi destekleyin. Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, birçok kişide mide ve bağırsak rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor. Özellikle uzun süren açlık sonrası hızlı yemek yeme, yağlı ve ağır iftar sofraları ve yetersiz sıvı tüketimi, reflüden hazımsızlığa, mide yanmasından kabızlığa kadar pek çok sindirim problemiyle karşılaşılmasına neden olabiliyor. Ramazanda sık görülen gastrointestinal sorunlara karşı dikkat edilmeli. Bu dönemde yapılan beslenme hataları, mide sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir.”



