Bursa deprem risk haritası
Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa'da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa'nın Karacabey ilçesine 14,41 kilometre mesafede ve yerin 7 deniz yüzeyinin 7 kilometre altında kaydedildi.
Bursa fay hattı haritası
Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerin birinci derece deprem riski taşıyor.
Bursa deprem riski olan ilçeler hangileri?
Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor.
Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor
Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor
Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor
Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor
Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor
Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor
Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.