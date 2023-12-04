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Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? MEB ve Valilik açıklamaları...

"Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marmara bölgesinde yaşanan deprem sonrasında okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 5 Aralık Bursa'da okullar tatil olacak mı?

21:07 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto:Arşiv
Foto:Arşiv

"Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 5 Aralık Bursa'da okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 10:42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Veliler ve öğrenciler konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 5 Aralık Bursa'da okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

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YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!


Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullar tatil edildi.


BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.


Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül ise olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.


#Bursa
#MEB
#Valilik
#okul tatili
44 dakika önce
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Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? MEB ve Valilik açıklamaları...