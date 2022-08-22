Özgün Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 22 Ağustos güncel döviz fiyatları
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Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 22 Ağustos güncel döviz fiyatları

Döviz kurunda dalgalanmalar sürerken haftanın ilk iş gününde vatandaşlar "Dolar ne kadar? Euro kaç TL?" sorularının yanıtını merak ediyor. Piyasalarda son durum merak konusu oldu. Peki,Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 22 Ağustos 2022 Pazartesi dolar ve euro'da son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI DÖVİZ KURU: Dolar-TL, Euro- TL ne kadar? 22 Ağustos dolar, euro kaç lira oldu?
Dolar, euro fiyatları

Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor. İşte 22 Ağustos güncel döviz kuru...

DOLAR, EURO NE KADAR?

ABD Doları: 18,08 (Alış) - 18,09 (Satış)

EURO: 18,15 (Alış) - 18,16 (Satış)

STERLİN: 21,33 (Alış) - 21,44 (Satış)

DOLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Piyasaların bir bileni olarak tanınan İslam Memiş, altın ve dolar için flaş değerlendirmelerde bulundu. Memiş, dolardaki tuzağa dikkat çekti.

Para piyasalarının bir bileni İslam Memiş, Youtube'ta yayınlanan videosunda altında yaşanacak gelişmeleri yorumladı. Memiş, 'sanırım bir tuzak var' ifadelerini kullandı.

Haber Global'in aktardığına göre, İslam Memiş'in Youtube'daki 'Kafam karışık karar veremiyorum ne yapmalıyım?' başlıklı videosunda altın ve dövizde yaşanacak gelişmeler şöyle yorumlandı:

"TCMB piyasaları şok etti, faizleri 100 baz puan indirdi. Dünyadaki bütün ekonomistleri, beklentileri ters köşe yaptı. Matematiksel olarak bu hamleye bir mana verilmediğini belirtmek isterim. Finansal piyasalarda her zaman hesap makinesi, rakamlar konuşur. Kararlar hane halkına, tüketiciye olumlu olumsuz direkt yansır. Beklentiler çabuk değiştiği için yatırımcılar farklı aksiyonlar almak zorunda kalıyor. Bazı hamleler karşısında yatırımcıların da refleksinin para piyasalarında hızlı olması gerekiyor.

Bu hızlı hamleleri yapmak için de zamanla yarışmanız gerekiyor. TCMB'nin kararından sonra sert dalgalanmalar gördük, bu normaldir. Bir gün sonra fiyatlar ancak yerine oturur, bu reflekslere karşı yatırımcılar panik olabiliyor, yanlış kararlar alabiliyor.

"KAFAMI KARIŞTIRIYOR, SANIRIM BİR TUZAK VAR..."

Sert dalgalanmaları özellikle dolar tarafında izledik. 18.13'e kadar yükseldi, 18 liraya oturan kur vardı, 25 gün dolar sabitlenmişti. Bu aradan sonra yukarı yönlü hamle yapması normal. Bir de faiz indiriminin arkasından dolar endeksinde hızlı yükseliş oldu. Geçen hafta 105'e kadar gerilemişti, bu düşüşe rağmen dolar/TL gerilememişti. Burada da ilginç bir durum vardı. Bu kez dolar endeksi 108 seviyesine yükseldi, yani dünyadaki doların değeri, haliyle 18.10'dan kapanış yapan bir dolar kuru var. Dolar tarafında kafamı karıştıran bir şey var. Burada sanırım bir tuzak var, uyanık olmak lazım. Dolar endeksinin tekrar 108'e gelmesine rağmen dolar/TL'nin 18.13'ün üzerine atak gerçekleştirmemesi de kafamı karıştırıyor. Acaba tekrar 18'in altına sarkan bir geri çekilme olur mu? Olursa da benim için bir sürpriz olmayacak. 17.98 kapanışları bile pozitif görünümü destekler. Dövize hamle yapacak olanlar, 17.98-18.20'yi takip etmeliler. 18 liranın altındaki sarkmayı tekrar panik olarak görmemek lazım. 17.98'in aşağısına sarkarsa, günlük kapanışlar gerçekleşirse 17.90'dan 17.80'den bahsedebiliriz tekrar.

Yılın son çeyreğinde 20-21 lira öngördüğümü ifade ediyorum ama bu gidelim dolar alalım demek değildir. Bu mantığı bir kez daha düşünün. Yükseliş olacaktır ama önemli olan sana getirisidir. 181 bin liraya 10 bin dolar aldın, 200 bin lira yaptın. 20 bin kazandın. Ancak onun karşısında bu hafta euro/dolar paritesi geriledi, sterlin/dolar da ciddi anlamda geriledi. Bu hafta onlarda da baskılanma oldu. Euro, sterlin, altın, gümüşte de sert düşüşler oldu doların gücünden kaynaklı. Şu an elinde dolar var, ne yapmalısın. Euro, sterlin, altın, gümüş almanın, dolarla parite üzerinden bence dolara kıyasla, yıl sonuna göre kat kat fazla kazandırma ihtimali çok yüksek.

Sepetinizde en az 4 enstrüman olsun. 10 bin dolarınız var 2500 altın, 2500 gümüş, 2500 euro, 2500 sterlin alarak pariteden, bu şekilde sepet yapabilirsiniz. Elimde 10 bin TL var, aynı şekilde. Bu sizin tercihinize bağlı. Siz nasıl uygun görüyorsanız. Tasarruf sahibi sizlersiniz. Benim vurgulamak istediğim, dolardan uzak durmak gerekiyor. 20 lirayı görececek dedim ama getiri anlamında diğerleri daha fazla getirebilir duruyor.

KESİNLİKLE ORAYA SARKACAK, ALMAYIN

Bugün gram altınımızı 1025 liradan yerine koyduk. Büyük şok etkisine rağmen, dolar kurunun 18 üzerine atağına rağmen, faiz kararına rağmen 1030'dan sattığımızı 1025-27'den yerine koyduk. Ons tarafında sert düşüşler oldu çünkü. 1730 dolar güçlü destek şu anda. 1750 seviyesinde. Ben gram altın/TL fiyatında 1090, 1125, 1200 ve 1450 lirayı telafuz ediyorum, bunda problem yok. Kısa vadeli baskılanmalar olacaktır, onlar ayrı. Şu anda ekranda gram altın/TL 1013 ama gerçek değeri 1018-1019'a geliyor. Siz ısrarla 1030-35'ten gram altın almayın uyarım vardı. Biz 1030'u gördük ama almadık diyenler var. Fiyat ne kadar çok gerilerse makas aralığını o kadar çok açıyorlar. Ben de diyorum ki, sen bir banka ile kuyumcu ile çalışmak zorunda mısın? Bir sürü banka var. Benim kuyumcum, yok senin kuyumcun, senin paran var, karşısında da menfaatin var. 1013 gösterilen gram altın 1018 lira ama ekranlarda yine makas açıyorlar. 1030 gösteriyorlar. Kesinlikle 1030 seviyesi üzerinden gram altın almayın. Çünkü o fiyat 1030 seviyesi altına kesinlikle sarkacak.

Size ekranlarda gram altın TL'yi 1000 lira gösterecekler. Bin lira altında bile gösterebilirler, sakın tuzağa gelme. O makas aralığı bugün 10 liraysa yarın 15 lira olacak. Aldığına inan, gördüğüne değil.

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