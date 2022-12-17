Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11 kadrosu)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği bugün karşı kaşıya geliyor. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Sakaryaspor, ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Bu maç, iki takım arasındaki 25. karşılaşma olarak tarihe geçecek. Maç öncesi öne çıkan son notları sizler için derledik.
SAKARYASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.
SAKARYASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
SAKARYASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ CANLI SKOR
TFF 1. LİG HAFTANIN MAÇLARI
13.30 Bodrumspor-Samsunspor: TRTSpor, beIN Sports 2
13.30 Manisa FK-Tuzlaspor: TRT Avaz, beIN Max 1
16.00 Yeni Malatya-Keçiörengücü: TRT Avaz, beIN Max 1
16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: TRTSpor, beIN Sports 2
19.00 Eyüpspor-Boluspor: TRTSpor, beIN Sports 2