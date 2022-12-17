Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11 kadrosu) TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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