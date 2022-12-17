Özgün Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11 kadrosu)
ÖZGÜN HABERLER

Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11 kadrosu)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI |Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı SKOR: 17 Aralık Sakaryaspor- Gençlerbirliği maçı ilk 11 kadrosu, maçın ayrıntıları (TFF 1. lig haftanın maçları)
Sakaryaspor- Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği bugün karşı kaşıya geliyor. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Sakaryaspor, ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Bu maç, iki takım arasındaki 25. karşılaşma olarak tarihe geçecek. Maç öncesi öne çıkan son notları sizler için derledik.

SAKARYASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

SAKARYASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

SAKARYASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ CANLI SKOR

TFF 1. LİG HAFTANIN MAÇLARI

13.30 Bodrumspor-Samsunspor: TRTSpor, beIN Sports 2

13.30 Manisa FK-Tuzlaspor: TRT Avaz, beIN Max 1

16.00 Yeni Malatya-Keçiörengücü: TRT Avaz, beIN Max 1

16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: TRTSpor, beIN Sports 2

19.00 Eyüpspor-Boluspor: TRTSpor, beIN Sports 2

Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 11 kadrosu
ÖZGÜN
Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 11 kadrosu

Çaykur Rizespor 0-2 Göztepe Maç Özeti İzle (VİDEO)
ÖZGÜN
Çaykur Rizespor 0-2 Göztepe Maç Özeti İzle (VİDEO)
Dünyada çok nadir: Bitliste yapıldı

Dünyada çok nadir: Bitlis'te yapıldı

Mühendislik harikası viyadük açılış için gün sayıyor.
Madalya için sahaya çıkıyorlar

Madalya için
sahaya çıkıyorlar

​Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı bugün oynanacak.
CHPli Bülent Tezcan: Altılı masa adayını ocak başında açıklayacak

​Doğada çok zor bulunuyor: Tam bir şifa kaynağı.

​Kar kapıya dayandı: Soğuk ve karlı hava geliyor.

Genç kızın ihbarı üzerine suç çetesi çökertildi.

​Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı.

​26 yıllık Türkmen gazı hayali gerçek oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.