Çiğ börek tarifi: Çiğ börek malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Çiğ böreği kızartırken yaşanılan sorunlardan biri ise çok yağ çekiyor olması. Bunun için hamurun içine sirke koyuluyor. Böylelikle kabarmasını da önlemiş oluyorsunuz. Peki, çiğ börek nasıl yapılır? İşte, muhteşem çiğ börek tarifi.

ÇİĞ BÖREK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

-3 su bardağı un

-1 su bardağı ılık su

-1 tatlı kaşığı tuz

-2 tatlı kaşığı sirke

Kıymalı iç için:

-300 gram kıyma

-1 adet rendelenmiş soğan

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı karabiber

-3/4 çay bardağı su

Kızartmak için:

-1/2 su bardağı sıvı yağ





ÇİĞ BÖREK YAPILIŞI

1. Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.

Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın. 2. Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.

Harcınızın sulu olmasına özen gösterin. 3. Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.

Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın. 4. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun. 5. Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.

Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın. 6. Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)

Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.) 7. Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.

Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın. 8. Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.

Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin. 9. Hepsini bu şekilde hazırlayın.

Hepsini bu şekilde hazırlayın. 10. Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın.

Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın. 11. Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın. Afiyet olsun.





ÇİĞ BÖREK PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Çiğ börek hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 15 dakikadır.

ÇİĞ BÖREK KALORİSİ

Çiğ börek tarifinin kalori değeri 415/kcal'dir

ÇİĞ BÖREK TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Kıymanızı sulandırmazsanız böreğin içerisinde topaklanır. Kıymalı harıcınızı mutlaka sulandırın. Çiğ böreğinizin fazla yağ çekmemesi için hamura mutlaka sirke ekleyin.