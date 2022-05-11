Özgün Çiğ börek tarifi Çiğ börek malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
YEMEK TARİFLERİ

Çiğ börek tarifi: Çiğ börek malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Eskişehir'in her köşesinde rastlayacağınız bir kokuyu sofralarınıza getiriyoruz; "çiğ börek". Sevilerek yenen çiğ börek lezzeti, incecik açılmış hamurun içerisine konup kızgın yağda kızartılarak yapılıyor. Peki, çiğ börek nasıl yapılır? İşte, çiğ börek tarifi, malzemeleri, kalori değeri, püf noktası, pişirme süresi ve yapılışı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Çiğ börek tarifi: Çiğ börek malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Çiğ börek nasıl yapılır?

Çiğ böreği kızartırken yaşanılan sorunlardan biri ise çok yağ çekiyor olması. Bunun için hamurun içine sirke koyuluyor. Böylelikle kabarmasını da önlemiş oluyorsunuz. Peki, çiğ börek nasıl yapılır? İşte, muhteşem çiğ börek tarifi.

ÇİĞ BÖREK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

  • -3 su bardağı un
  • -1 su bardağı ılık su
  • -1 tatlı kaşığı tuz
  • -2 tatlı kaşığı sirke

Kıymalı iç için:

  • -300 gram kıyma
  • -1 adet rendelenmiş soğan
  • -1 tatlı kaşığı tuz
  • -1 tatlı kaşığı karabiber
  • -3/4 çay bardağı su

Kızartmak için:

  • -1/2 su bardağı sıvı yağ


ÇİĞ BÖREK YAPILIŞI

  • 1. Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.
  • 2. Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.
  • 3. Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.
  • 4. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • 5. Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.
  • 6. Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)
  • 7. Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.
  • 8. Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.
  • 9. Hepsini bu şekilde hazırlayın.
  • 10. Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın.
  • 11. Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın. Afiyet olsun.


ÇİĞ BÖREK PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Çiğ börek hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 15 dakikadır.

ÇİĞ BÖREK KALORİSİ

Çiğ börek tarifinin kalori değeri 415/kcal'dir

ÇİĞ BÖREK TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Kıymanızı sulandırmazsanız böreğin içerisinde topaklanır. Kıymalı harıcınızı mutlaka sulandırın. Çiğ böreğinizin fazla yağ çekmemesi için hamura mutlaka sirke ekleyin.

Katmer tarifi: Katmer malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
ÖZGÜN
Katmer tarifi: Katmer malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Emsal maaş kararı

Emsal maaş kararı

Yargıtay boşanma sebebi saydı.
Düşmanı tespit edip kendi vuracak

Düşmanı tespit edip kendi vuracak

​Türkiye'ye kızılötesi güç: Hainlerin korkulu rüyası olacak.
Büyük açılışa son üç gün: Test uçuşları yapılıyor

​Etkileyici değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Al-Jazeera'nin muhabiri açılan ateşte öldürüldü.
Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

Ankara-Konya kara yolunda otomobil yüklü tır devrildi.

Dört otomotiv<br>devi üretimi durduruyor

Dört otomotiv
devi üretimi durduruyor

​Çin kaynaklı tedarik krizi büyüyor.

​Nisan ayında 94 dakika boyunca sallanmıştı.

​İlk aşamada günde 10 milyon metreküp doğal gaz üretilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.