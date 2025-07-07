Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak sıcak çiğ süt fiyatının en az 21 TL olması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, süt üretiminin yalnızca hayvancılık değil, aynı zamanda gıda sanayi, yem, lojistik, perakende ve kırsal istihdamla doğrudan bağlantılı olduğu hatırlatılarak, fiyatın sadece üreticiyi değil, tüm gıda zincirini etkilediği vurgulandı.

Dernek, mevcut koşullarda süt üreticilerinin ciddi maliyet baskısı altında olduğunu belirtti. Yem, enerji, işçilik ve bakım giderlerinin hızla arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu fiyat tercihe bağlı değil, üretimin sürdürülebilirliği için zorunluluktur” denildi. Söz konusu fiyat talebinin ne kısa vadeli kazanç ne de refah beklentisi olduğu ifade edilirken, “Bu adım, üreticinin ayakta kalmasını, tüketicinin yerli ve güvenilir süte erişimini güvence altına alacak bir denge fiyatıdır” değerlendirmesi yapıldı.



